آخر آخبار قمة البرتغال وبلجيكا المرتقبة من قبل beIN SPORTS June 27, 2021 14:21 4:20 دقيقة مراسلنا أشرف بن عياد يضعنا في قلب الحدث وينقل لنا آخر أخبار المواجهة الكبرى المرتقبة بين بلجيكا والبرتغال في ثمن نهائي يورو 2020. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب البرتغال بطولة أمم أوروبا منتخب بلجيكا -آخر الفيديوهات 4:20 دقيقة آخر آخبار قمة البرتغال وبلجيكا المرتقبة 0:34 دقيقة شمايكل: "شفاء إريكسن أعاد الروح للدنمارك" 3:18 دقيقة قمة من العيار الثقيل بين بلجيكا والبرتغال 3:47 دقيقة هولندا لتخطي عقبة التشيك والمضي قدماً 1:27 دقيقة مانشيني: "عانينا لكننا استحقينا الفوز" 1:36 دقيقة كييزا سعيد بنيله شرف التسجيل في بطولة أمم أوروبا 5:25 دقيقة إيطاليا تطيح بالنمسا بعد التمديد وتبلغ ربع النهائي 3:57 دقيقة الأهلي يتألق ويصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 3:19 دقيقة كايزر تشيفز يصعد إلى نهائي أبطال إفريقيا 5:40 دقيقة الدنمارك أول المتأهلين إلى ربع نهائي يورو 2020