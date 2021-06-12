آثار المدينة القديمة لباكو تحكي روايتها للزوار من قبل beIN SPORTS June 12, 2021 22:40 1:57 دقيقة مرّت باكو عاصمة أذربيجان بتاريخ طويل حـَمـَل في طيّاته الكثير من الآثـار التي أبقـَت ماضي المدينةِ شاهداً على عـَراقة الحضارات التي عـَبـَرت من تلك البلاد. تقارير إخبارية يورو 2020 أذربيجان بطولة أمم أوروبا باكو -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة لوكاكو متضامن مع إريكسن 1:08 دقيقة حارس منتخب فنلندا: "الأطباء هم الأبطال" 4:05 دقيقة توضيح طبي بشأن ما حدث مع إريكسن 2:37 دقيقة بلجيكا تحقق فوزاً منطقياً وسهلاً على روسيا 1:57 دقيقة آثار المدينة القديمة لباكو تحكي روايتها للزوار 0:32 دقيقة الدحيل يحقق انتصاراً عريضاً في دوري أبطال آسيا 0:45 دقيقة فينالدوم يتحدث عن سبب انضمامه لسان جيرمان 3:23 دقيقة فنلندا تتجاوز الدنمارك بعد مباراة "استثنائية" 0:36 دقيقة مدرب المنتخب البلجيكي يتمنى السلامة لإريكسن 1:31 دقيقة تضامن عالمي مع إريكسن بعد دخوله في أزمة صحية