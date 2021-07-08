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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

يويفا يفتح إجراءات تأديبية بحق إنكلترا

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق إنكلترا بسبب المخالفات التي ارتكبها جمهورها الأربعاء على ملعب "ويمبلي" في لندن خلال مباراة نصف نهائي كأس أوروبا ضد الدنمارك.

Reuters

وأظهرت لقطات من المباراة قيام الجمهور بتوجيه شعاع ليزر أخضر اللون نحو حارس الدنمارك كاسبر شمايكل قبيل ركلة الجزاء التي صدها لهاري كاين قبل أن يتابع الأخير الكرة في الشباك، محرزاً هدف التقدم والفوز لبلاده في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

كما وجه بعض المشجعين الحاضرين في مدرجات "ويمبلي" التي استقبلت قرابة 60 ألف شخص في مباراة الأربعاء، صافرات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني الدنماركي قبيل انطلاق اللقاء.

وقال يويفا الخميس في بيان إنه وجه لإنكلترا التي تستضيف الأحد النهائي على "ويمبلي" ايضاً ضد إيطاليا، تهمة "استخدام الليزر" و"اشعال المفرقعات النارية" من قبل مشجعيها الذين احتفلوا طويلاً في الملعب وخارجه والساحات والحانات بتأهل بلادهم الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى والى النهائي الثاني فقط في تاريخها على كافة الأصعدة بعد مونديال 1966 الذي توجت به على أرضها أيضاً.

وهذه ليست المرة الأولى في هذه النهائيات التي يثير فيها الجمهور الإنكليزي الجدل، إذ تسبب بسخط كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سخريته من طفلة ألمانية كانت تبكي بعد خروج منتخب بلادها على يد "الأسود الثلاثة" من ثمن نهائي البطولة، وحتى أن البعض نعتها بالنازية وبكلمات نابية أخرى.                                    

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