يويفا يفتح إجراءات تأديبية بحق إنكلترا

وأظهرت لقطات من المباراة قيام الجمهور بتوجيه شعاع ليزر أخضر اللون نحو حارس الدنمارك كاسبر شمايكل قبيل ركلة الجزاء التي صدها لهاري كاين قبل أن يتابع الأخير الكرة في الشباك، محرزاً هدف التقدم والفوز لبلاده في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

كما وجه بعض المشجعين الحاضرين في مدرجات "ويمبلي" التي استقبلت قرابة 60 ألف شخص في مباراة الأربعاء، صافرات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني الدنماركي قبيل انطلاق اللقاء.

وقال يويفا الخميس في بيان إنه وجه لإنكلترا التي تستضيف الأحد النهائي على "ويمبلي" ايضاً ضد إيطاليا، تهمة "استخدام الليزر" و"اشعال المفرقعات النارية" من قبل مشجعيها الذين احتفلوا طويلاً في الملعب وخارجه والساحات والحانات بتأهل بلادهم الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى والى النهائي الثاني فقط في تاريخها على كافة الأصعدة بعد مونديال 1966 الذي توجت به على أرضها أيضاً.

وهذه ليست المرة الأولى في هذه النهائيات التي يثير فيها الجمهور الإنكليزي الجدل، إذ تسبب بسخط كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سخريته من طفلة ألمانية كانت تبكي بعد خروج منتخب بلادها على يد "الأسود الثلاثة" من ثمن نهائي البطولة، وحتى أن البعض نعتها بالنازية وبكلمات نابية أخرى.