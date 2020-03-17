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دوري أبطال أوروبا
بطولة أمم أوروبا

يويفا يبلّغ الأندية بتأجيل بطولة أمم أوروبا 2020

أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرّر تأجيل بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Reuters

بدوره أكد الاتحاد النرويجي لكرة القدم الخبر قائلاً إن بطولة أمم أوروبا تأجّلت إلى عام 2021.

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