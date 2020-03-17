يويفا يبلّغ الأندية بتأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 March 17, 2020 13:43 أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرّر تأجيل بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد. Reuters بدوره أكد الاتحاد النرويجي لكرة القدم الخبر قائلاً إن بطولة أمم أوروبا تأجّلت إلى عام 2021. السابق إيطاليا واثقة من تأجيل يورو 20 اقرأ التالي آخر الأحداث March 17, 2020 13:43 تقارير - تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 March 16, 2020 12:11 إيطاليا واثقة من تأجيل يورو 2020 March 3, 2020 14:11 فيروس كورونا - يويفا يكشف خططه بشأن يورو 2020 November 30, 2019 12:10 طرح مليون تذكرة للبيع في كانون الأول/ديسمبر November 29, 2019 14:15 القرعة تبدأ العد التنازلي لبطولة مثيرة للجدل July 31, 2016 20:51 الفرنسيات يتوجن بلقب أمم أوروبا تحت 19 عاماً May 23, 2016 18:33 كأس أوروبا - فرنسا تتعهد بمعالجة الثغرات الأمنية April 6, 2016 22:21 هامرين يترك مكانه لأندرسون بعد أمم أوروبا November 18, 2015 09:57 توزيع المنتخبات على أربعة مستويات September 16, 2015 14:10 ألمانيا قادرة على تنظيم اليورو والأولمبياد