يويفا يبلّغ الأندية بتأجيل بطولة أمم أوروبا 2020

March 17, 2020 13:43 أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرّر تأجيل بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.