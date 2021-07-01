يورو 2020: مارتينيز سينتظر حتى "اللحظة الأخيرة" للبت بمشاركة هازار ودي بروين

أكد مدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز بأنه سينتظر حتى "اللحظة الأخيرة" قبل أن يتخذ قراره بشأن مشاركة النجمين إدين هازار وكيفن دي بروين اللذين يعانيان من إصابة طفيفة، في المواجهة المرتقبة ضد إيطاليا في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا 2020 الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي عشية المباراة "بالنسبة إلى إدين، فهو يعاني من إصابة طفيفة في العضلة الخلفية، قد يكون الأمر صعبا بالنسبة إليه في مباراة من هذا الحجم".

وأضاف "أما بالنسبة إلى كيفن، فإن الأمر قد يكون مختلفا، هو يعاني من أربطة الكاحل. سيكون القرار الأول من الجهاز الطبي، ثم نبحث في القرار الكروي في ما بعد" مشيرا إلى "أنه من الصعب أن يكون الاثنان بكامل لياقتهما البدنية".

وخرج اللاعبان مصابين في المباراة ضد البرتغال الأحد الماضي في الدور ثمن النهائي والتي انتهت بفوز فريقهما 1-صفر على حاملة اللقب، وغابا عن تدريبات المنتخب البلجيكي الخميس.