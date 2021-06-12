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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

يورو 2020: غياب المدافع الهولندي دي ليخت عن مواجهة أوكرانيا

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تلقى منتخب هولندا ضربة موجعة بعد تأكد غياب قلب دفاعه ماتيس دي ليخت الذي يعاني من إصابة في المحالب، عن مواجهة أوكرانيا المقررة الأحد ضمن كأس أوروبا 2020 لكرة القدم بحسب ما أكد مدربه فرانك دي بور السبت.

AFP

وقال دي بور في مؤتمر صحافي "من المبكر بعض الشيء (عودة دي ليخت) وبالتالي لم نشأ اتخاذ أي مخاطرة معه لا سيما بأنه تتبقى لنا مباراتان في دور المجموعات".

وتابع "إصابته ليست خطيرة ونحن واثقون من أنه سيلعب دورا في المباراة التالية". 

وكان دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي غاب عن المباراة الاستعدادية الأخيرة لهولندا التي تغلبت خلالها على جورجيا وديا بثلاثية نظيفة في 6 من الشهر الحالي.

ويأتي غياب دي ليخت ليضاف إلى زميله في هذا الخط فيرجيل فان دايك الذي لم يتعاف من إصابة خطيرة في ركبته أبعدته عن الملاعب منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما يغيب أيضا حارس المرمى الأساسي ياسبر سيليسن الذي استبعد من التشكيلة الرسمية بعد إصابته بجائحة كوفيد-19.

وسيلجأ دي بور بين الخشبات الثلاث إلى خيار الحارس المخضرم مارتن ستيكيلنبورغ (38 عاما) الذي خاض نهائي مونديال 2010 في جنوب إفريقيا وخسره أمام إسبانيا صفر-1 بعد التمديد، وذلك على حساب الحارس الآخر تيم كرول (33 عاما). في حين أعلن لاعب وسط مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك انسحابه من البطولة قبل أيام قليلة لإصابة عضلية.

يذكر أن هولندا تشارك في أول بطولة كبرى لها بعد غياب منذ عام 2014 عندما خاضت غمار مونديال البرازيل، في حين غابت عن نسخة مونديال روسيا عام 2018 وقبلها كأس أوروبا عام 2016.

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