يورو 2020: تشيكيا تريد الذهاب بعيداً رغم إيقاف كوديلا



وفرضت عقوبة الإيقاف على كوديلا في نيسان/أبريل لعشر مباريات في جميع المسابقات الدولية، وذلك على خلفية اتهام مدافع سلافيا براغ بتوجيه إهانات عنصرية للمدافع الفنلندي الأسود البشرة في صفوف رينجرز الاسكتلندي غلين كامارا خلال مباراة في "يوروبا ليغ".



قال كوديلا، أفضل مدافع في الدوري التشيكي العام الماضي، بعد رفض استئناف إيقافه في 26 أيار/مايو "أنا آسف للغياب عن كأس أوروبا".



وفي غياب كوديلا، يعوّل المدرب ياروسلاف شيلهافي على لاعب وسط وست هام الإنكليزي توماش سوتشيك، لاعب وسط هرتا برلين الألماني فلاديمير داريدا ومدافع وست هام الآخر فلاديمير كوفال.



وتلتقي تشيكيا في مشاركتها القارية منتخبات إسكتلندا وكرواتيا في غلاسكو وإنكلترا في ملعب "ويمبلي"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.



وكانت تشيكيا التقت كرواتيا في النسخة الأخيرة عام 2016 وتعادلا 2-2 في دور المجموعات.



كما تلتقي انكلترا مجدداً، بعد سقوطها أمامها بخماسية نظيفة في التصفيات حيث حلت وراءها في المجموعة، قبل أن تثأر منها في براغ 2-1 وتلحق بها أول خسارة في التصفيات في عشر سنوات.



واجتمع المنتخب في نهاية أيار/مايو الماضي قبل الانتقال في اليوم التالي إلى إيطاليا لخوض معسكر تدريبي، قبل العودة إلى براغ.



وتوج المنتخب باللقب مرة واحدة تحت علم تشيكوسلوفاكيا عام 1976، فيما وصل إلى النهائي مرة واحدة بعد الانفصال عن سلوفاكيا عام 1993، وذلك في نهائيات 1996.



وبالنسبة للمدرب شيلهافي، فإن تأجيل النهائيات من 2020 إلى 2021 بسبب فيروس كورونا، كان مفيداً.



قال المدافع السابق البالغ 69 عاماً لدى الإعلان عن تشكيلته: "هذه السنة ساعدَت الجميع. تعرّفنا على اللاعبين، وأدركنا قدراتهم. أنا مقتنع بأننا جمعنا فريقاً مثيراً للاهتمام يمكنه الذهاب بعيداً في كأس أوروبا".

