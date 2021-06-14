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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

يورو 2020: تشديد القيود المتعلقة بالجائحة في سان بطرسبورغ

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أعلنت السلطات المحلية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية الاثنين والتي يستضيف ملعبها الرئيسي مباريات عدة في يورو 2020، أنها ستشدد القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في محاولة للحد من الارتفاع الجديد في الإصابات.

AFP

وتُعتبر ثاني أكبر المدن الروسية الأكثر تضررًا في البلاد بعد العاصمة موسكو ومن المتوقع أن تستضيف آلاف من الجماهير من أوروبا.

تدخل القيود الجديدة الخميس بعد يوم من المواجهة التي ستجمع روسيا وفنلندا ضمن منافسات المجموعة الثانية الاربعاء.

وسيستقبل الملعب الذي يتسع لـ61 الف متفرج خمسين بالمئة من سعته الاستيعابية كمان كان مقررًا.

اعتبارًا من الخميس، ستغلق المناطق المخصصة للمطعام ومناطق لعب الاطفال في المراكز التجارية في المدينة، ولن يتم بيع الطعام في مناطق المشجعين الخاصة بكأس أوروبا، وفق ما أعلنت السلطات في بيان الاثنين.

وأضافت أن "الضيوف في جميع المناسبات العامة حتى تلك المقامة في الهواء الطلق، سيجبرون على ارتداء الكمامات".
وتشهد روسيا موجة جديدة من الاصابات في ظل بطء حملة التلقيح. خلال نهاية الاسبوع الفائت، طلبت السلطات في موسكو من العاملين غير المضطرين للذهاب الى أشغالهم ان يبقوا في المنازل هذا الاسبوع.

أعلنت روسيا الاثنين عن 13,721 إصابة جديدة بالفيروس، بما فيها 6,590 في موسكو و865 في سان بطرسبورغ.

وتستضيف المدينة ست مباريات في دور المجموعات وأخرى في الدور ربع النهائي بين حزيران/يونيو الحالي وتموز/يوليو المقبل.

سجلت روسيا منذ بدء الجائحة اكثر من خمسة ملايين اصابة واكثر من 126 الف وفاة، ولكن بعض الخبراء يعتبرون ان المسؤولين لا يكشفون عن الارقام الحقيقية.

وأطلقت روسيا "سبوتنيك في"، أول لقاح في العالم ضد الفيروس في آب/أغسطس 2020، إلا أن السلطات تكافح لتكثيف جهود التلقيح.
 

يورو 2020 فيروس كورونا سان بطرسبورغ
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