يورو 2020: تشديد القيود المتعلقة بالجائحة في سان بطرسبورغ

وتُعتبر ثاني أكبر المدن الروسية الأكثر تضررًا في البلاد بعد العاصمة موسكو ومن المتوقع أن تستضيف آلاف من الجماهير من أوروبا.

تدخل القيود الجديدة الخميس بعد يوم من المواجهة التي ستجمع روسيا وفنلندا ضمن منافسات المجموعة الثانية الاربعاء.

وسيستقبل الملعب الذي يتسع لـ61 الف متفرج خمسين بالمئة من سعته الاستيعابية كمان كان مقررًا.

اعتبارًا من الخميس، ستغلق المناطق المخصصة للمطعام ومناطق لعب الاطفال في المراكز التجارية في المدينة، ولن يتم بيع الطعام في مناطق المشجعين الخاصة بكأس أوروبا، وفق ما أعلنت السلطات في بيان الاثنين.

وأضافت أن "الضيوف في جميع المناسبات العامة حتى تلك المقامة في الهواء الطلق، سيجبرون على ارتداء الكمامات".

وتشهد روسيا موجة جديدة من الاصابات في ظل بطء حملة التلقيح. خلال نهاية الاسبوع الفائت، طلبت السلطات في موسكو من العاملين غير المضطرين للذهاب الى أشغالهم ان يبقوا في المنازل هذا الاسبوع.

أعلنت روسيا الاثنين عن 13,721 إصابة جديدة بالفيروس، بما فيها 6,590 في موسكو و865 في سان بطرسبورغ.

وتستضيف المدينة ست مباريات في دور المجموعات وأخرى في الدور ربع النهائي بين حزيران/يونيو الحالي وتموز/يوليو المقبل.

سجلت روسيا منذ بدء الجائحة اكثر من خمسة ملايين اصابة واكثر من 126 الف وفاة، ولكن بعض الخبراء يعتبرون ان المسؤولين لا يكشفون عن الارقام الحقيقية.

وأطلقت روسيا "سبوتنيك في"، أول لقاح في العالم ضد الفيروس في آب/أغسطس 2020، إلا أن السلطات تكافح لتكثيف جهود التلقيح.

