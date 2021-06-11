"يورو 2020": بايل غير قلق من قلّة نجاعته التهديفية مع ويلز

وسجل بايل (31 عاماً) آخر أهدافه الدولية بقميص بلاده أمام كرواتيا في تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، لكنه لعب دور ممرّر الكرات إلى زملائه مع أربع تمريرات حاسمة في مبارياته السبع الأخيرة.

قال الويلزي "لا يهمّ. لقد مررت كرات حاسمة. ما زلت مساهماً. لست قلقاً".

وتابع "في حال حصلت على فرص للتسجيل، آمل أن أترجمها (إلى أهداف)".

ويبلغ رصيد مهاجم ريال مدريد الاسباني الذي أمضى الموسم المنصرم معاراً إلى فريقه السابق توتنهام الانكليزي، 33 هدفاً في 92 مباراة دولية مذ أن بدأ مسيرته بقميص بلاده في عام 2006.

ويمرّ بايل بفترة عجاف، إذ خاض سلسلة من 11 مباراة لم يسجل خلالها.

ورغم قلّة نجاعته التهديفية، إلا أن بايل حصل على دعم مدربه روبرت بايج الذي سيقود المنتخب في النهائيات بدلاً من راين غيغز الملاحق بدعوى قضائية على خلفيه ضرب صديقته السابقة.

قال بايج "ليست نهاية العالم. هو لا يسجل لكنه يمرر الكرات الحاسمة".

وتابع "في حال لا يسجل فمن المهم أن يمرر الكرات، وهذا ما يفعله".

وتستهل ويلز مبارياتها في النهائيات السبت أمام سويسرا ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي إيطاليا وتركيا اللذين يقصان الشريط الإفتتاحي للبطولة الجمعة على الملعب الأولمبي في روما.