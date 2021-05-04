يورو 2020: السماح لكل منتخب بضم 26 لاعبا

وقال الاتحاد القاري في بيان بأنه قام بهذه الخطوة "من أجل التخفيف من مخاوف المنتخبات لنقص اللاعبين المتاحين في بعض المباريات جراء إمكانية الإصابة بجائحة كوفيد-19 وبالتالي الاضطرار إلى الحجر الصحي".

وأشار يويفا في المقابل إلى أنه سيسمح لـ23 لاعباً فقط بالتواجد في ورقة المباراة.

وكان بعض مدربي المنتخبات الوطنية، لاسيما إيطاليا (روبرتو مانشيني) وبلجيكا (الإسباني روبرتو مارتينيس) وفرنسا بطلة العالم (ديدييه ديشان)، طالب برفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة، وذلك لمنح الفرق المزيد من الخيارات بسبب إمكانية تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

ويملك مدربو المنتخبات حتى الأول من حزيران/يونيو لتقديم اللوائح الرسمية، لكن بين هذا التاريخ وموعد أول مباراة يستطيعون استبدال أي لاعب بآخر بحرية في حال "الإصابة أو الأمراض الجدية". ولتوضيح النقطة الأخيرة، قال الاتحاد في بيان "اللاعبون الذين يخضعون لفحص إيجابي بكوفيد-19، أو الذين يخضعون للعزل الصحي في حال التخالط، يدخلون ضمن فئة الأمراض الجدية".

في المقابل، يمكن تبديل حراس المرمى قبل كل مباراة "في حال عدم القدرة الجسدية حتى لو كان حارس أو اثنان متاحين".

ويأتي هذا القرار بعد حوالي الشهر من سماح الاتحاد القاري باستخدام خمسة تبديلات لكل فريق خلال مباريات البطولة، وذلك على غرار ما يحصل حالياً في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتم رفع العدد المسموح به في التبديلات من ثلاثة إلى خمسة بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي إثر توقف قسري بسبب الجائحة، ويُعتمد في دوري الأبطال، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وغالبية الدوريات في أوروبا باستثناء الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن البطولات الخمس الكبرى.