"يورو 2020": استكمال تلقيح لاعبي المنتخب الإسباني

وقال الاتحاد الإسباني في بيان على تويتر مصحوباً بصورة للاعبين يتلقون اللقاح، إن اللاعبين "تلقوا أو أتموا تلقيحهم ضد كوفيد-19".

Los jugadores de la @SeFutbol reciben su vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad del Fútbol.



Miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa se han desplazado a Las Rozas para administrar los viales indicados.



ℹ️ https://t.co/lOdM6GOCw9#SomosEspaña pic.twitter.com/DGDNKfh4Cf — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 11, 2021



وتولى جنود إسبان قدِموا الى مركز تدريب المنتخب في لاس روساس بالقرب من مدريد، إجراء الحقن تلبية للقرار العاجل الصادر عن الحكومة عقب الإعلان عن إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بالفيروس الأحد الماضي.

وتلقى بعض اللاعبين لقاح يانسن الأحادي الجرعة، بينما أكمل أولئك الذين تلقوا سابقاً جرعة أولى، حقنة ثانية من لقاح فايزر وفقاً للصحافة الإسبانية.

وبعد بوسكيتس الذي كان من دون عوارض بحسب مدرب المنتخب لويس أنريكي من دون أن يجنبه ذلك الدخول في حجر صحي لعشرة أيام ما سيحرمه من المباراة الأولى الإثنين ضد السويد بعد تأكيد الابقاء عليه في التشكيلة، ظهرت حالة إيجابية ثانية تخص المدافع دييغو يورنتي.

لكن الفحص التأكيدي الذي خضع له، جاءت نتيجته سلبية وبإمكانه بالتالي الالتحاق بزملائه في التمارين بعد ظهر الجمعة.

وأكد أنريكي الخميس الابقاء على القائد بوسكيتس في التشكيلة وعدم استبداله حتى قبل الوصول إلى المهلة النهائية المحددة بالمباراة الأولى والتي تسمح له باجراء تبديل لأسباب طبية أو بسبب الإصابة حسب لوائح الاتحاد الأوروبي "ويفا".

وتنص لوائح الاتحاد القاري بخصوص كأس أوروبا أنه بامكان خوض أي مباراة إذ كان في تصرف المدرب "13 لاعباً على أقله بما فيهم حارس مرمى" من أصل تشكيلة الـ26 لاعباً للنهائيات.