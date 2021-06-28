يورو 2020: إقامة مباراة ربع النهائي على أرضية ملعب سان بطرسبورغ من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 11:59 أكدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا 2020 في روسيا إقامة مباراة ربع النهائي على ملعب سان بطرسبورغ كما كان مقرراً رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد. REUTERS ⚽️ اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا 2020 @EURO2020 في روسيا تؤكد إقامة مباراة ربع النهائي على ملعب سان بطرسبورغ كما كان مقررا لها رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا#EUROfixtures #EURO2020 pic.twitter.com/d3ztWODAP2 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 28, 2021 يورو 2020 بطولة أمم أوروبا روسيا سان بطرسبورغ السابق قمّة من العيار الثقيل بين كروا اقرأ التالي موعد وكيفية مشاهدة مباراة فرنس اقرأ آخر الأحداث June 28, 2021 13:07 مباراة كرواتيا وإسبانيا – التغطية الخاصة June 28, 2021 12:52 مباراة فرنسا وسويسرا – التغطية الخاصة June 28, 2021 11:59 إقامة مباراة ربع النهائي في ملعب سان بطرسبورغ June 28, 2021 11:31 قمّة من العيار الثقيل بين كرواتيا وإسبانيا June 28, 2021 11:27 فرنسا من أجل تجاوز عقبة سويسرا June 28, 2021 00:16 مارتينيز: "المباراة أمام البرتغال كانت كبيرة" June 27, 2021 23:32 تورغان هازار: خضنا مباراة صعبة أمام البرتغال June 27, 2021 20:12 بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب وتتأهل لربع النهائي June 27, 2021 19:42 جمهورية التشيك تصدم هولندا وتبلغ ربع النهائي June 27, 2021 17:19 بايل لا يفكر في الاعتزال