يورو 2020: إقامة مباراة ربع النهائي على أرضية ملعب سان بطرسبورغ

من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 11:59 أكدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا 2020 في روسيا إقامة مباراة ربع النهائي على ملعب سان بطرسبورغ كما كان مقرراً رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.