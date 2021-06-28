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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

يورو 2020: إقامة مباراة ربع النهائي على أرضية ملعب سان بطرسبورغ

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أكدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا 2020 في روسيا إقامة مباراة ربع النهائي على ملعب سان بطرسبورغ كما كان مقرراً رغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

REUTERS


 

يورو 2020 بطولة أمم أوروبا روسيا سان بطرسبورغ
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