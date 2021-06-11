يورو 2020: أوكرانيا تؤكد التوصّل إلى تسوية مع "يويفا" حيال قميص منتخبها

وكتب رئيس الاتحاد الأوكراني أندري بافيلكو على فيسبوك أن "المفاوضات" كانت "صعبة للغاية وانتهت إلى طريق مسدود في مناسبات عدة"، لكن "رغم ذلك نجحنا في التوصّل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وقال إن شعار "المجد للأبطال" سيكون جزءاً من شعار جديد يضاف إلى الجزء الداخلي من القميص، ملمحاً إلى أنه سيتم إزالة العبارة من موضعها الأصلي على الياقة.

وأضاف "أنا واثق من أنه سيصبح جالب حظ حقيقي لرجالنا. طالب (يويفا) بإزالة الشعار أو تغطيته بالكامل"، مؤكداً أن التصميم سيبقى دون تغيير على "ملايين" القمصان التذكارية التي من المقرر أن يبدأ بيعها الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا القرار غداة مطالبة يويفا لأوكرانيا بإجراء تعديلات على القميص.

وقال يويفا إن رسالة "المجد لأبطالنا"، وهو هتاف شاع في الاحتجاجات المناهضة لروسيا في العام 2014 ويظهر داخل القميص، "ذات طبيعة سياسية واضحة".

وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم الثلاثاء أنه راسل يويفا من أجل إدانة القميص الجديد للمنتخب الأوكراني، الذي يحمل خريطة أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، بالإضافة إلى المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وتوترت العلاقة بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول القوى الموالية للغرب إلى السلطة في كييف عام 2014، تلاه ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وحرب بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.