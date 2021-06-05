يورو 2020: ألابا جوكر الكرة النمساوية



كان ألابا المنتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، يحلم ربيع العام 2016 بتتويج النمسا باللقب القاري عندما قال "إنه حلم بالطبع، وجميع اللاعبين يحلمون بذلك، ففي كرة القدم، كل شيء وارد. لقد سبق الكثير من المعجزات"، لكنه اصطدم بالواقع المرير وودّع من الدور الأول، ثم فشل في التأهل إلى مونديال 2018.

يُعدّ ألابا أحد أفضل ظهير أيسر في العالم، لكن يمكنه أن يدّعي أكثر من ذلك أيضا: "هبة من السماء"، قادر على اللعب بشكل جيد في خط الدفاع وكلاعب وسط أيضا.

وعبارة "هبة من السماء" لم تأت من شخص عادي، بل من أوتمار هيتسفيلد أسطورة تدريب بايرن، كما أنه نال ثناء مدربه السابق أيضا في الفريق البافاري الإسباني جوزيب غوارديولا "لقد لعب بالفعل في كل المراكز تقريبا، إنه أمر مدهش تماما. هو سريع وجيّد في العودة إلى الوراء ومركّز دوما بنسبة 100%".

توج ألابا (28 عاما) بجميع الألقاب مع بايرن (27 بينها 10 في الدوري ولقبان في مسابقة دوري أبطال أوروبا)، لكن اللاعب الدولي النمساوي لعب أيضا في خط الوسط "مركزه المفضل" وأظهر مهارته الفنية وتقنيته في تسديد الكرة.

مدرب النمسا السابق، السويسري مارسيل كولر كشف أن ألابا بإمكانه اللعب في الهجوم "يملك أيضا إمكانات هائلة كمهاجم، وتسديدات قوية، كما أنه يجيد المراوغة ويتمتع برؤية رائعة للمباريات وهو مهم في التمريرات الحاسمة".

يعدُّ ألابا أصغر لاعب انضم إلى منتخب النمسا في تاريخه، وبدأت مسيرته الدولية في مباراة ضمن تصفيات مونديال 2010 في تشرين الأول/أكتوبر 2009 أمام فرنسا.

حصل ألابا المولود في فيينا من أم فيليبينية وأب نيجيري، على جائزة أفضل لاعب في النمسا ست مرات متتالية منذ عام 2011، قبل أن يتوج بها مجددا العام الماضي.

لم يتعرض للطرد أبدا في مسيرته الكروية سواء مباشرة أو من خلال جمع الإنذارات في موسم واحد، وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة للاعب بتوجه دفاعي.

"بالنسبة لي فإن ديفيد ألابا هو بكنباور الأسود" هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه الذي لم يسبق له الإشادة بلاعب إلى هذا الحد.

أصبح ركنا قياديا في تشكيلة "ريكوردمايستر"، ما دفع رومينيغه إلى القول "هو أول لاعب على هذا المستوى منذ فرانتس (بكنباور) يحمل بيده صولجان" القائد من الخطوط الخلفية.

وأضاف رومينيغه الذي واكب قدوم ألابا بعمر السادسة عشرة من نادي أوستريا فيينا "أصبحت شخصيته أقوى، كما لعب دورا إضافيا بسبب لون بشرته".

وسّع اللاعب البالغ طوله 1,80 م لكن القوي بضرباته الرأسية، دائرته وأصبح قائدا دون منازع لخط الدفاع. قال مدربه هانزي فليك الربيع الماضي "تطوّره في هذا المركز لافت. يقود الفريق ويعطي الأوامر".

لكي يصبح أفضل لاعب نمساوي على مر التاريخ، فيجب أن يقود المنتخب إلى الدور الثاني حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب هولندا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية، ثم إلى المباراة النهائية في الحادي عشر من تموز/يوليو المقبل على استاد ويمبلي، لتحقيق أفضل من المركز الثالث الذي حققته النمسا في نهائيات كأس العالم عام 1954.





