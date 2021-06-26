مولر يؤكد جاهزيته لمواجهة إنكلترا

وقال مولر في المؤتمر الصحافي اليومي للـ"مانشافت" في معسكره التدريبي هيرتسوغيناوراخ في بافاريا "لو كانت لدي مشكلة ما كنت سأتدرب اليوم".

وأضاف اللاعب البالغ 31 عاماً "إصابتي في مفصل الركبة لا تزعجني، ولدي الخبرة الكافية للتعامل معها. أنا مقتنع بأنها لن تكون مشكلة يوم الثلاثاء".

وتعرّض لاعب بايرن ميونيخ للإصابة في الدقائق الأخيرة من فوز بلاده المثير 4-2 على البرتغال يوم السبت الماضي، ولم يدخل إلا في الشوط الثاني من المباراة الأخيرة ضد المجر (2-2).

ومولر وحارس المرمى قائد المنتخب مانويل نوير، هما اللاعبان الوحيدان المتبقيان من التشكيلة التي تغلبت على إنكلترا 4-1 في ثمن نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

ويصادف يوم السبت أيضاً، الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمباراة نصف نهائي كأس أوروبا 1996 التي فازت بها ألمانيا بركلات الترجيح ضد إنكلترا على ملعب ويمبلي.

وأهدر مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت ركلة حاسمة حينها، ما مهد الطريق أمام الألمان إلى النهائي والفوز باللقب.

قال مولر الذي كان في السادسة من عمره ذلك الوقت "هذه أول بطولة أتذكرها".