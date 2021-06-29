موقعة إنكلترا وألمانيا بالأرقام

● فازت إنكلترا على ألمانيا في ويمبلي في مباراة رسمية للمرة الأولى منذ نهائي كأس العالم 1966، بعد أن كانت فشلت في الفوز في 3-مباريات قبل ذلك.

● إنكلترا ثاني منتخب في تاريخ بطولة أوروبا لا يستقبل أهدافاً في أول 4 مباريات، بعد ألمانيا 2016. المرة الوحيدة التي حققت فيها إنكلترا ذلك كانت في كاس العالم 1966.

● حققت إنكلترا فوزها الـ300 على ملعب ويمبيلي، ولم تخسر في آخر 15 مباراة على هذا الملعب في البطولات الكبرى وفازت في 10 منها.

● فازت ألمانيا مرةً واحدة في آخر 6 مباريات في بطولة أوروبا (ت2 خ3) وفشلت في الحفاظ على شباكها نظيفة في هذه الـ6 مباريات.

● سجل رحيم ستيرلينغ 15 هدفاً في آخر 20 مباراة بكافة البطولات لإنكلترا، بعد فشله في التسجيل في 27 مباراة متتالية قبل ذلك.

● رحيم ستيرلينغ ثاني لاعب يسجل لإنكلترا أول 3 أهداف في نسخة واحدة من البطولات الكبرى، بعد غاري لينيكير في كأس العالم 1986.

● سجل هاري كاين 30 هدفاً لإنكلترا تحت قيادة غاريث ساوثغيت. فقط غاري لينيكير سجل أهدافاً أكثر تحت قيادة مدرب واحد (35 تحت قيادة بوبي روبسون).

● عادل هاري كاين واين روني في عدد الأهداف المسجلة في البطولات الكبرى (7)، وفقط غاري لينيكر (10) وألان شيرار (9)، سجلا أكثر منه في البطولات الكبرى للمنتخب.

● شارك توماس مولر في آخر 26 مباراة لألمانيا في البطولات الكبرى، وهي أطول سلسلة من هذا النوع مع المانشافت (بالتساوي مع مسعود أوزيل بين 2010-2018).

● بوكايو ساكا (19 عاماً و297 يوماً)، أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك أساسياً لإنكلترا في مباراة بالأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى منذ واين روني في يورو 2004 عندما شارك ضد البرتغال في ربع النهائي بعمر 18 عاماً و244 يوماً.