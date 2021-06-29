موعد وكيفية مشاهدة مباراة إنكلترا وألمانيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة إنكلترا وألمانيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إنكلترا وألمانيا؟



مباراة إنكلترا وألمانيا في قمة مواجهات الدور ثمن النهائي ضمن بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، جميع الأنظار ستكون مسلطة عليها اليوم الثلاثاء كونها تعد واحدة من كلاسيكيات الكرة العالمية، كما أنها قمة من العيار الثقيل تحمل الكثير من الذكريات الخاصة بين عملاقي الكرة الأوروبية اللذان التقيا في العديد من المواجهات السابقة سواء على صعيد بطولات أمم أوروبا أو على صعيد نهائيات كأس العالم.

وسيستضيف إستاد ويمبلي في لندن "بيت المنتخب الإنكليزي" مباراة إنكلترا متصدرة المجموعة الرابعة مع ألمانيا ثانية المجموعة السادسة والوحيدة المتبقية من منتخبات "مجموعة الموت" في البطولة عقب وداع منتخبي البرتغال وفرنسا لمنافسات يورو 2020.

والتقى منتخبا إنكلترا وألمانيا في 32 مواجهة سابقة انتصر المنتخب الإنكليزي في 13 مباراة وفاز المنتخب الألماني في 13 مباراة وتعادل المنتخبان في 6 مواجهات وسجلت إنكلترا 51 هدفا مقابل 42 هدفاً لألمانيا في الشباك الإنكليزية.

مباراة إنكلترا وألمانيا – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة إنكلترا وألمانيا سيكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنكلترا وألمانيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إنكلترا وألمانيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

