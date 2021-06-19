موعد وكيفية مشاهدة مباراة البرتغال وألمانيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" | بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة البرتغال وألمانيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة البرتغال وألمانيا؟

مباراة البرتغال وألمانيا والتي ستقام في ميونيخ ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في إطار بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، يترقبها الجميع وتعد واحدة من أهم مواجهات دور المجموعات حالياً خاصة بعد نتائج المنتخبين في المرحلة الأولى.

المنتخب البرتغالي دشن مشواره في البطولة بالتغلب على المجر بثلاثية نظيفة فيما سقط المنتخب الألماني على أرضه أمام فرنسا بطلة العالم بهدف نظيف.

المنتخب الألماني سيكون أمام اختبار عسير أمام نظيره البرتغالي حامل اللقب، وبالتأكيد سيكون الخطأ ممنوع على كتيبة المدرب لوف، على الجانب الآخر سيسعى زملاء رونالدو إلى ترسيم مرورهم إلى الدور المقبل في حال الفوز على المانشافت، علماً بأنه فوز لو تحقق فسيضع المنتخب البرتغالي على رأس قائمة المرشحين لنيل لقب النسخة الحالية من البطولة.

مباراة البرتغال وألمانيا – معلومات البث المباشر

• موعد البث المباشر لمباراة البرتغال وألمانيا سيكون اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون مذاعة في بث مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة البرتغال وألمانيا بنقل حيّ بتقنية فائق الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة البرتغال وألمانيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

