موعد وكيفية مشاهدة مباراة إيطاليا وسويسرا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" .. بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

مباراة إيطاليا وسويسرا سيكون الجميع على موعد معها اليوم الأربعاء في إطار مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

واكتسبت مواجهة الأزوري والمنتخب السويسري أهمية خاصة بعد الانطلاقة الرائعة للمنتخب الإيطالي في البطولة وفوزه على نظيره منتخب تركيا بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية وهو الانتصار الذي وضع إيطاليا كواحدة من المرشحين البارزين للتتويج باللقب.

وبفوزه على المنتخب التركي واصل الأزوري عروضه القوية واستمر بدون أي هزيمة لـ28 مباراة متتالية ما جعله يقترب من رقمه القياسي السابق في الاستمرار بدون خسارة لثلاثين مباراة متتالية.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: "مباراة تركيا كانت صعبة. لكن حين سجلنا فتح المنافس خطوطه. يتعين علينا الفوز بالمباراة التالية وربما التي تليها أيضاً. يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، أثق أن هذا الفريق الممتاز أمامه مساحة للتحسن ".

وفي حال الفوز على سويسرا ستصبح إيطاليا أول فريق يبلغ أدوار خروج المغلوب في "يورو 2020" قبل مباراة واحدة من نهاية المجموعة الأولى.

من جانبه يسعى المنتخب السويسري لتحقيق الفوز الأول له في البطولة عقب تعادله مع ويلز (1-1) في الجولة الافتتاحية أو على أقل تقدير اقتناص نقطة التعادل والاستمرار في حصد النقاط للحفاظ على آماله في الصعود لثمن النهائي حتى المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.

مباراة إيطاليا وسويسرا – كيفية المشاهدة

• مباراة إيطاليا وسويسرا سيكون موعدكم معها مساء اليوم الأربعاء السادس عشر من حزيران/يونيو.

• موعد بث المواجهة المرتقبة بين إيطاليا وسويسرا سيكون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة إيطاليا وسويسرا سيتم نقلها عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

• إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إيطاليا وسويسرا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيطاليا وسويسرا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.