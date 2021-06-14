موعد وكيفية مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد في اليورو بث مباشر على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إسبانيا والسويد في واحدة من أهم مباريات اليوم الاثنين.

وتمثل مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً للتحديات التي واجهت منتخب لاروخا بداية بعدم دعوة قائده سيرخيو راموس ثم إصابة القائد الثاني بوسكيتس بفيروس كورونا.

مباراة إسبانيا والسويد - مباشر

البث المباشر لمباراة إسبانيا والسويد سيكون اليوم الاثنين في الرابع عشر من حزيران/ يونيو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إسبانيا والسويد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إسبانيا والسويد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.