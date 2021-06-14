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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

موعد وكيفية مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد في اليورو بث مباشر على beIN SPORTS

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد ضمن المجموعة الخامسة من يورو 2020 في بث مباشر وحصري إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا أو اشتركوا الآن لمشاهدة اللقاء حصرياً عبر قنواتنا.

AFP

مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إسبانيا والسويد في واحدة من أهم مباريات اليوم الاثنين.

وتمثل مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً للتحديات التي واجهت منتخب لاروخا بداية بعدم دعوة قائده سيرخيو راموس ثم إصابة القائد الثاني بوسكيتس بفيروس كورونا.

مباراة إسبانيا والسويد - مباشر

البث المباشر لمباراة إسبانيا والسويد سيكون اليوم الاثنين في الرابع عشر من حزيران/ يونيو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إسبانيا والسويد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إسبانيا والسويد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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