موعد وكيفية مشاهدة مباراة إيطاليا وتركيا بث مباشر على قنوات beIN SPORTS

مشاهدة مباراة إيطاليا وتركيا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا وتركيا؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إيطاليا وتركيا في واحدة أهم مباريات اليوم الجمعة.

وتمثل مشاهدة مباراة إيطاليا وتركيا بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لأهمية تحقيق الانتصار في المباراة الأولى للفريقين سواء لإيطاليا المتميزة مع مانشيني أو لتركيا القوية والتي تطمح بدورها لتقديم عروض براقة.

مباراة إيطاليا وتركيا- مباشر

البث المباشر لمباراة إيطاليا وتركيا سيكون اليوم الجمعة في الـ11 من حزيران/ يونيو في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إيطاليا وتركيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيطاليا وتركيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.