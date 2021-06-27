موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة البرتغال وبلجيكا مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

البث المباشر لمباراة البرتغال وبلجيكا

مشاهدة مباراة البرتغال وبلجيكا في بث مباشر وحصري

مباراة بلجيكا والبرتغال تعد واحدة من أبرز وأقوى مباريات الدور ثمن النهائي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، مواجهة من العيار الثقيل سيستضيفها ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية في آخر مباراة ستقام على أرضه في البطولة.

بلجيكا قدمت عروضاً قوية في البطولة وتعد واحدة من أقوى منتخبات اليورو الحالي وأكثرها ثباتاً في المستوى إذ تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد ثلاثة انتصارات سجل خلالها الفريق 7 أهداف ودخل مرماه هدف وحيد والفريق هو ثالث أكثر المنتخبات في البطولة استحواذا على الكرة بنسبة استحواذ بلغت 57.7%.

البرتغال حاملة اللقب من جانبها عبرت بشق الأنفس كواحدة من أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث إذ حلت ثالثة في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة والفريق سجل 7 أهداف ودخل مرماه 6 ونجمه الأسطورة كريستيانو رونالدو هو هداف "يورو2020" حالياً برصيد 5 أهدف.

البرتغال وبلجيكا – معلومات البث المباشر

• مباراة البرتغال وبلجيكا ستقام مساء اليوم الأحد السابع والعشرين من حزران-يونيو وسيحتضنها ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

• مباراة البرتغال وبلجيكا ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة البرتغال وبلجيكا ستنقل مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS MAX1 - MAX2 – MAX3.

• وسيكون البث المباشر والحي للمباراة متاحاً على الإنترنت عبر خدمة beIN CONNECT.

• ويمكنك متابعة المباراة باستخدام تطبيق beIN CONNECT على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وعن طريق الحواسب الشخصية أيضاً.

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