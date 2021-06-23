موعد مشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال | بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

مباراة فرنسا ضد البرتغال..موعد المشاهدة والبث المباشر

معلومات البث المباشر لمباراة فرنسا والبرتغال

في المجموعة السادسة التي أُطلق عليها لقب "مجموعة الموت"، سيكون الصدام قوياً بين أبطال العالم وأبطال أوروبا، في قمة فرنسية برتغالية نارية سيسعى من خلالها المنتخب الفرنسي أن ينهي الدور الأول متصدراً تفادياً لمواجهة الكبار، في حين ينشد كريستيانو رونالدو وفريقه تحقيق الفوز من أجل تجنّب خروج صادم من الدور الأول.

وبدأت البرتغال حملة الدفاع عن لقبها الأول التاريخي بأفضل طريقة من خلال الفوز على المجر 3-صفر لكن رجال المدرب فرناندو سانتوس صُعِقوا أمام ألمانيا في الجولة الثانية بخسارتهم 2-4.

وعلق المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس على هذه الهزيمة القاسية أمام الألمان الذين عوضوا خسارتهم افتتاحاً أمام فرنسا صفر-1، قائلاً "يجب أن نراجع هذه المباراة. الآن، ما يتوجب علينا فعله واضحاً في ذهننا لأنه بانتظارنا مباراة هامة جداً أمام فرنسا".

وباتت البرتغال بحاجة الى تجنب الهزيمة أمام فرنسا التي ضمنت على أقله بطاقة التأهل بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وستحسم الصدارة لصالحها في حال الثأر لخسارتها نهائي 2016 على أرضها، أو في حال تعادلها وعدم فوز ألمانيا على المجر.

وأقر نجم وسط البرتغال جواو فيليكس أن "المهمة التالية ستكون صعبة للغاية أمام فرنسا. نريد أن نعطي صورة أفضل من التي ظهرنا بها في المباراة السابقة".

وسيكون التعادل كافياً للبرتغال من أجل حسم تأهلها بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، فيما ستتصدر في حال فوزها وتعثر ألمانيا أمام المجر.



موعد مباراة فرنسا والبرتغال

مباراة فرنسا والبرتغال هو اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

كيفية مشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال

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