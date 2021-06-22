موعد مباراة إنكلترا والتشيك - بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

كيفية مشاهدة مباراة إنكلترا والتشيك

مشاهدة مباراة إنكلترا والتشيك في بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة إنكلترا وجمهورية التشيك تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يطمح المنتخب الإنكليزي الذي ضمن بلوغه ثمن النهائي مع تشيكيا إلى اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

موعد مباراة إنكلترا والتشيك

موعد مباراة إنكلترا والتشيك هو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنكلترا والتشيك

مباراة إنكلترا والتشيك ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS MAX 1 ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!