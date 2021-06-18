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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

موسكو تغلق منطقة المشجعين لارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19"

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أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو الجمعة عن إغلاق منطقة المشجعين في يورو 2020 الموزعة مباريات نسختها الـ16 على 11 دولة في القارة، وحظر التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

AFP

وكتب سيرغي سوبيانين في موقعه على الإنترنت بعد يوم واحد من قوله إنّ عدد الإصابات في موسكو تضاعف ثلاث مرات تقريباً في غضون أيام قليلة، "لم أرغب القيام بذلك، لكن يتعيّن فعله".

وأوضح: "بدءاً من اليوم، قررنا أن تقتصر الأحداث الجماهيرية على ألف شخص كحد أقصى".

وكتب في إشارة إلى منطقة المشجعين الخاصة بيورو 2020 خارج ملعب "لوجنيكي" في موسكو حيث تجمهر المشجعون منذ بداية البطولة لاسيما من أجل متابعة المنتخب الوطني الذي خاض مباراتيه الأوليين في المجموعة الثانية على ملعب "غازبروم أرينا" في سان بطرسبورغ، قائلاً: "سنوقف مؤقتاً جميع النشاطات الترفيهية الجماعية وسنضطر أيضاً إلى إغلاق قاعات الرقص ومناطق المشجعين".

وأفاد سوبيانين الخميس أنّ الحالات في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة والتي كانت مركز تفشي "كوفيد-19" في روسيا، ارتفعت من 3 آلاف إلى 7 آلاف في غضون أيام قليلة ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 9 آلاف الجمعة.

وقال سوبيانين خلال مؤتمر بالفيديو إنّ الإصابات "تضاعفت ثلاث مرات، وهناك ديناميكية هائلة لم نشهدها خلال الموجات السابقة"، مشيراً إلى احتمال أن تكون النسخ المتحورة من الفيروس سبباً في ذلك.

وأمر سوبيانين الأربعاء بتلقيح إلزامي لجميع العاملين في صناعة الخدمات في موسكو وأعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عن أسبوع "تعليق العمل" في العاصمة.

تُعتبر سان بطرسبورغ التي شهدت خسارة روسيا أمام بلجيكا صفر-3 في الجولة الأولى ثم فوزها الأربعاء على فنلندا 1-صفر ما أنعش آمالها ببلوغ ثمن النهائي قبل مباراتها الأخيرة الإثنين ضد الدنمارك في كوبنهاغن، المدينة الروسية الثانية من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد موسكو.

وتستضيف سان بطرسبورغ سبع مباريات بالمجمل في النهائيات القارية، إحداها في الدور ربع النهائي، ومن المتوقع بالتالي أن تشهد تدفق آلاف المشجعين من أوروبا.

وقد أعلنت المدينة الإثنين عن تشديد القيود، بما في ذلك عدم بيع المواد الغذائية في مناطق المشجعين.

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