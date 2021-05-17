مودريتش في قائمة كرواتيا المشاركة في يورو 2020

وتعد قائمة منتخب كرواتيا وصيف مونديال 2018 الفرصة الأخيرة للجيل الذهبي لتحقيق إنجاز لبلادهم خاصة وأنّ أعمار معظم ركائز المنتخب بدأت تتخطى الثلاثين.

وجاء منتخب كرواتيا في المجموعة الرابعة الصعبة والتي تضم إنكلترا واسكتلندا والتشيك.

وضمت قائمة منتخب كرواتيا كل من لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وإيفان بيرزيتش لاعب إنتر الإيطالي وفيدا مدافع بشيكتاش التركي فيما كان من الطبيعي غياب اسم إيفان راكيتيتش المعتزل دولياً.

وقال داليتش الاثنين "سنواجه منافسين أقوياء وبالتالي تنظرنا مباريات صعبة، لكنني أثق في قدراتنا. نظهر مستوانا الحقيقي عندما نكون في موقف صعب".

وفضلاً عن مودريتش (35 عاما)، ستكون كرواتيا ممثلة في العرس القاري بالعديد من اللاعبين الذين حققوا قبل ثلاثة أعوام الإنجاز التاريخي لدولة الصغيرة البالغ عدد سكانها 4,2 ملايين نسمة، ببلوغ المباراة النهائية لكأس العالم قبل الخسارة أمام فرنسا.

واستدعى داليتش من أصحاب إنجاز المونديال الروسي المدافعين دوماغوي فيدا (بشيكتاش التركي) وديان لوفرن (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، وشيمي فرساليكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ولاعبي الوسط ماتيو كوفاتشيتش (تشيلسي الإنكليزي) ومارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي) وميلان باديلي (جنوى الإيطالي)، والمهاجمون إيفان بيريشيتش (إنتر ميلان)، أندريه كراماريتش (هوفنهايم الألماني) وأنتي ريبيتش (ميلان الإيطالي).

وعلى الرغم من ارتفاع التطلعات، إلا أن داليتش بدا حذراً، وقال "هناك إرادة وطاقة في نفس المستوى، لكن الأجواء مختلفة تماما ... في ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع منا أي شيء".

وقال في مقابلة مع صحيفة "سبورتسكي نوفوتسي" اليومية الإثنين "التطلعات مرتفعة وطموحاتنا غير واقعية ... ما زلنا من بين أقوى 10 منتخبات في أوروبا، على الرغم من وجود العديد من المرشحين للقب".

وأضاف أن "اللاعبين الشباب (نيكولا) فلاشيتش و(يوسيب) بركالو و(دومينيك) ليفاكوفيتش يجلبون طاقة جديدة، قوة جديدة، لكنهم يحتاجون إلى وقت للوصول إلى أقصى مستوياتهم".

وسيلعب مدافع دينامو زغرب يوسكو غفارديول البالغ من العمر 19 عاماً، مع منتخب بلاده لأول مرة.

واختار داليتش ثمانية لاعبين في القائمة الاحتياطية قبل الإعلان النهائي للتشكيلة في الأول من حزيران/يونيو على أبعد تقدير.

وهنا تشكيلة الـ26 لاعباً:

- لحراسة المرمى: لوفري كالينيتش (هايدوك سبليت)، دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب) وسيمون سلوغا (لوتون تاون الإنكليزي).

- للدفاع: دوماغوي فيدا (بشيكتاش التركي)، ديان لوفرن (زينيت سان بطرسبورغ الروسي)، شيمي فرساليكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، بورنا باريشيتش (غلاسكو رينجرز الاسكتلندي)، دويي تشاليتا سار (مرسيليا الفرنسي)، يوسيب يورانوفيتش (ليجيا وارسو البولندي)، دوماغوي براداريتش (ليل الفرنسي)، ميلي سكوريتش (أوسييك) ويوسكو غفارديول (دينامو زغرب).

- للوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)، ماتيو كوفاتشيتش (تشلسي الإنكليزي)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان الإيطالي)، ميلان باديلي (جنوى الإيطالي)، ماريو باشاليتش (أتالانتا الإيطالي)، نيكولا فلاشيتش (سسكا موسكو الروسي) ولوكا إيفانوشيك (دينامو زغرب).

- للهجوم: إيفان بيريشيتش (إنتر ميلان)، أندري كراماريتش (هوفنهايم الألماني)، أنتي ريبيتش (ميلان الإيطالي)، يوسيب بركالو (فولفسبورغ الألماني)، برونو بيتكوفيتش وميسلاف أورشيتش (دينامو زغرب) وأنتي بوديمير (أوساسونا الإسباني).



- القائمة الاحتياطية: فيليب أوريموفيتش (روبن قازان الروسي)، ماركو ليفايا (هايدوك سبليت)، توما باشيتش (بوردو الفرنسي)، مارين بونغراتشيتش (فولفسبورغ)، كريستيان لوفريتش (إتش إن كيه غوريتشا)، لوفرو ماير (دينامو زغرب)، إيفيتشا إيفوشيتش (أوسييك) ونيكولا مورو (دينامو موسكو الروسي).

