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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

منظمة الصحة العالمية تبدي "قلقها" حيال تخفيف القيود

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أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها حيال تخفيف القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في مباريات اليورو المقامة في 11 دولة على امتداد القارة، مشيرة إلى أن بعض المدن المضيفة تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات.

AFP

وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا روب باتلر في بيان وصل لوكالة فرانس برس إن "منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تخفيف القيود في بعض البلدان المضيفة (...) تقوم بعض الملاعب المضيفة للبطولة الآن بزيادة أعداد المشجعين المسموح دخولهم إلى الملعب لمشاهدة المباريات".
 

يورو 2020 بطولة أمم أوروبا فيروس كورونا
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