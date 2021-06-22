وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا روب باتلر في بيان وصل لوكالة فرانس برس إن "منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تخفيف القيود في بعض البلدان المضيفة (...) تقوم بعض الملاعب المضيفة للبطولة الآن بزيادة أعداد المشجعين المسموح دخولهم إلى الملعب لمشاهدة المباريات".
منظمة الصحة العالمية تبدي "قلقها" حيال تخفيف القيود
وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا روب باتلر في بيان وصل لوكالة فرانس برس إن "منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن تخفيف القيود في بعض البلدان المضيفة (...) تقوم بعض الملاعب المضيفة للبطولة الآن بزيادة أعداد المشجعين المسموح دخولهم إلى الملعب لمشاهدة المباريات".
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