منظمة الصحة العالمية تبدي "قلقها" حيال تخفيف القيود

من قبل AFP June 22, 2021 17:00 أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها حيال تخفيف القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في مباريات اليورو المقامة في 11 دولة على امتداد القارة، مشيرة إلى أن بعض المدن المضيفة تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات.