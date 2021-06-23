مباراة فرنسا ضد البرتغال..موعد المشاهدة والبث المباشر

معلومات البث المباشر لمباراة فرنسا والبرتغال

مباراة ألمانيا ضد االمجر..موعد المشاهدة والبث المباشر

في المجموعة السادسة التي أُطلق عليها لقب "مجموعة الموت"، سيكون الصدام قوياً بين أبطال العالم وأبطال أوروبا، في قمة فرنسية برتغالية نارية سيسعى من خلالها المنتخب الفرنسي لإنهاء الدور الأول متصدراً تفادياً لمواجهة الكبار، في حين ينشد كريستيانو رونالدو وفريقه تحقيق الفوز من أجل تجنّب خروج صادم من الدور الأول.

وبدأت البرتغال حملة الدفاع عن لقبها الأول التاريخي بأفضل طريقة من خلال الفوز على المجر 3-صفر لكن رجال المدرب فرناندو سانتوس صُعِقوا أمام ألمانيا في الجولة الثانية بخسارتهم 2-4.

وعلق المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس على هذه الهزيمة القاسية أمام الألمان الذين عوضوا خسارتهم افتتاحاً أمام فرنسا صفر-1، قائلاً "يجب أن نراجع هذه المباراة. الآن، ما يتوجب علينا فعله واضحاً في ذهننا لأنه بانتظارنا مباراة هامة جداً أمام فرنسا".

وباتت البرتغال بحاجة الى تجنب الهزيمة أمام فرنسا التي ضمنت على أقله بطاقة التأهل بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وستحسم الصدارة لصالحها في حال الثأر لخسارتها نهائي 2016 على أرضها، أو في حال تعادلها وعدم فوز ألمانيا على المجر.

وسيكون التعادل كافياً للبرتغال من أجل حسم تأهلها بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، فيما ستتصدر في حال فوزها وتعثر ألمانيا أمام المجر.

من جهة ثانية يتطلع المنتخب الألماني لمواصلة أدائه القوي وتخطي عقبة المجر بنجاح على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ من أجل مرافقة فرنسا إلى ثمن نهائي البطولة.



موعد مباراة فرنسا والبرتغال

مباراة فرنسا والبرتغال هو اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

موعد مباراة ألمانيا والمجر

مباراة ألمانيا والمجر ستجري في نفس التوقيت اليوم أيضاً، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

كيفية مشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال ومباراة ألمانيا والمجر

مباراة فرنسا والبرتغال ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS MAX 1، أما مباراة ألمانيا والمجر فستكون منقولة على قناة beIN SPORTS MAX 2، كما يمكنك أيضاً متابعة المواجهتين عبر الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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