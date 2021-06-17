مشاهدة البث المباشر لمباراة بلجيكا والدنمارك

مشاهدة مباراة بلجيكا والدنمارك فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة بلجيكا والدنمارك نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وقوة المباراة المنتظرة والمؤثرة في حسابات التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2020.

ويأمل منتخب بلجيكا أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لفرض سيطرته على المجموعة الثانية فيما يبحث منتخب الدنمارك عن إعاقة المرشح الأول للصدارة.

مباراة بلجيكا والدنمارك - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة بلجيكا والدنمارك مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS MAX 1 .

وستبث مباراة بلجيكا والدنمارك الخميس الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بلجيكا والدنمارك أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

القائمة الرسمية لمنتخب الدنمارك

القائمة الرسمية لمنتخب بلجيكا