مراسل beIN SPORTS: هندرسون يغادر معسكر إنكلترا بسبب الإصابة من قبل beIN SPORTS June 15, 2021 11:49 قال مراسل beIN SPORTS إن الحارس دين هندرسون غادر معسكر المنتخب الإنكليزي في يورو 2020 بسبب الإصابة. AFP يورو 2020 دين هندرسون السابق حامل اللقب بقيادة أسطورته يطمح اقرأ التالي آخر الأحداث June 15, 2021 11:49 مراسل beIN SPORTS: هندرسون يغادر معسكر إنكلترا June 15, 2021 11:19 البرتغال تستهل مشاركتها بمواجهة المجر June 15, 2021 11:19 مباراة ألمانيا وفرنسا - التغطية الخاصة June 15, 2021 11:06 ليفاندوفسكي: نحن في موقف صعب June 15, 2021 10:52 يورو 2020: لندن ترفع سعة الجماهير إلى 40 ألف متفرج June 15, 2021 09:59 النجم الدانماركي إريكسن يؤكد من المستشفى أنه بخير June 14, 2021 23:41 بيدري: "لم يحالفنا الحظ" June 14, 2021 23:36 كوكي: نشعر بخيبة أمل June 14, 2021 21:56 هامشيك: "فخور بفريقي" June 14, 2021 21:16 أرناوتوفيتش يعتذر عن إساءته للاعبي مقدونيا