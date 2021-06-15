مراسل beIN SPORTS: هندرسون يغادر معسكر إنكلترا بسبب الإصابة

من قبل beIN SPORTS June 15, 2021 11:49 قال مراسل beIN SPORTS إن الحارس دين هندرسون غادر معسكر المنتخب الإنكليزي في يورو 2020 بسبب الإصابة.