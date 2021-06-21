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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

مدرب مقدونيا الشمالية يعلن مغادرته لمنصبه

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أعلن إيغور أنجيلوفسكي مدرب مقدونيا الشمالية تنحيه عن منصبه بعد خروج الفريق من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة 3-صفر أمام هولندا في مباراته الأخيرة اليوم الاثنين.

Reuters

وقال أنجيلوفسكي "هذا خر مؤتمر صحفي لي حيث ينتهي عقدي مع اتحاد كرة القدم في مقدونيا الشمالية في 31 تموز/يوليو ولن تكون هناك فرصة أخرى لقيادة الفريق، سأتذكر هذه اللحظة ما حييت. أشكر الطاقم الفني المعاون  واللاعبين وأسرتي على الدعم والمساندة. شرفت بقيادة هذا الفريق في بطولة أوروبا".

وكانت بطولة أوروبا 2020 أول بطولة كبرى تتأهل إليها مقدونيا الشمالية كبلد مستقل منذ استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة في 1991 وعبر أنجيلوفسكي عن سعادته بجهود الفريق رغم الخسارة ثلاث مرات متتالية. 

وخسر 3-1 أمام النمسا و2-1 أمام أوكرانيا في أول مباراتين بالمجموعة الثالثة قبل أن يخسر اليوم أمام هولندا.

وقال أنجيلوفسكي "كنا نرغب في تقديم أداء أفضل لكني أدعو الجميع لعدم الشعور بالاحباط لأنها المشاركة الأولى لنا في بطولة كبرى وأشكر جميع اللاعبين على جهودهم".  
 

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