مدرب التشيك يعيد الفوز لصمود فريقه وبراعة شيك



وبمؤازرة الجماهير في ملعب هامبدن بارك ضغط منتخب اسكتلندا بقوة في المراحل الأولى من المباراة لكن منتخب التشيك دافع باستبسال وتصدى حارسه توماش فاتسليك للعديد من المحاولات الخطيرة.



وقال شيلهافي للصحفيين "توقعنا أن يضغط المنافس منذ البداية لكننا نجحنا في الصمود، دافعنا باستبسال وتألق الحارس".



وكال شيلهافي المديح لشيك مهاجم باير ليفركوزن، بعدما أحرز أحد أبرز الأهداف في تاريخ بطولة أوروبا.



وسجل شيك، الذي افتتح التسجيل بضربة رأس رائعة قبل الاستراحة، هدفه الثاني بتسديدة مذهلة من بعد منتصف الملعب بقليل بعدما لمح خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه.



وجاء هدف مهاجم باير ليفركوزن من مسافة 49.7 متر ليصبح أبعد هدف في تاريخ بطولة أوروبا وفقا لإحصاءات أوبتا.



وقال شيلهافي: "كنت أعرف أنه لاعب عبقري يجيد إنهاء الهجمات، الهدف الثاني من عالم آخر، يجرب هذه الأشياء في التدريبات وحاول التسجيل بنفس الطريقة في واحدة من المباريات السابقة".