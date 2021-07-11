مباراة إيطاليا وإنكلترا بالأرقام

وتوّجت إيطاليا بلقبها القاري الثاني في تاريخها بفضل ركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية من "يورو 2020" بالتعادل 1-1 لتضيفها لنسخة 1968.

وفيما يلي أبرز الأرقام :

● فازت إيطاليا بلقب بطولة أوروبا للمرة الأولى منذ 1968 وهي أطول فترة بين لقبين بتاريخ البطولة.

● فازت إيطاليا بلقبها السادس في البطولات الكبرى (4 في كأس العالم – 2 في اليورو)، وبين كافة المنتخبات الأوروبية فقط ألمانيا حققت ألقاباً أكثر (7).

● فازت إنكلترا في 22% (2/9) بركلات الترجيح في البطولات الكبرى، وهي أقل نسبة بين المنتخبات الأوربية التي خاضت ركلات الترجيح 3 مرات أو أكثر.

● تأخرت إيطاليا بالنتيجة للمرة الأولى في بطولة أوروبا 2020، وإجمالاً تأخرت ضد إنكلترا لـ65 دقيقة في النهائي، 21 دقيقة أكثر مما تأخرت في 33 مباراة لم تخسر فيها بكافة البطولات (44 دقيقة).

● سجلت إنكلترا أقل نسبة استحواذ لها على ملعب ويمبلي (34.4%) منذ نوفمبر 2016 ضد إسبانيا (34.3%).

● قام غاريث ساوثغيت بتغيير واحدٍ على الأقل في التشكيلة الأساسية للمنتخب في 37 مباراة متتالية (200 تغيير)، وآخر مباراة لم يغير فيها التشكيلة كانت في نصف نهائي كأس العالم 2018.

● بعد دقيقة و57 ثانية، سجل لوك شو (هدفه الأول مع المنتخب) وهو الهدف الأسرع في بطولة أوروبا والأسرع لإنكلترا في البطولة ويعتبر الهدف الأسرع الذي يهز شباك إيطاليا في البطولة.

● بعمر 34 عاماً و71 يوماً، أصبح ليوناردو بونوتشي أكبر لاعب يسجل في نهائي بطولة أوروبا وثاني أكبر لاعب يسجل في نهائي بطولة كبرى بعد نيلز ليدهولم مع السويد ضد البرازيل في نهائي كأس العالم 1958 بعمر 35 عاماً و264 يوماً.

● صنع ماركو فيراتي أكبر عددٍ من الفرص في يورو 2020 (14 فرصة).

● بين كافة اللاعبين الأوروبيين، منذ بداية كأس العالم 2018، فقط كيفين دي بروينه (36) صنع فرصاً أكثر في البطولات الكبرى من كيران تريبيير (29).

● ضد إيطاليا، فشل هاري كاين في تسديد أي تسديدة أو صناعة أي فرصة للمرة الثانية في تاريخه خلال 61 مباراة مع المنتخب، والأولى منذ مواجهة سويسرا الودية في سبتمبر 2018.

● أصبح ليوناردو بونوتشي أكثر لاعب إيطالي يشارك في بطولة أوروبا (18 عاماً)، متفوقاً على جيانلويجي بوفون بفارق مباراة (17)، فيما شارك جيورجيو كيليني في مباراته الـ17 في البطولة.

● فقط آشلي كول (22) وبيتر شيلتون (20) ودافيد بيكهام (19)، شاركوا كأساسيين في بطولات كبرى مع إنكلترا أكثر من رحيم ستيرلينغ (18 بالتساوي مع غاري لينيكر، روني وجيرارد).

● بعمر 36 عاماً و331 يوماً أصبح جيورجيو كيليني ثالث أكبر لاعب يشارك في نهائي بطولة أوروبا، بعد يانس ليمان مع ألمانيا 2008 بعمر 38 عاماً و232 يوماً وآرنولد موهرين مع هولندا 1988 بعمر 37 عاماً و23 يوماً.

