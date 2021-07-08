مباراة إنكلترا والدنمارك بالأرقام

إنكلترا تُقصي الدنمارك في طريقها لنهائي يورو 2020

• تأهلت إنكلترا لنهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1966، بعد 55 عاماً، وهي أطول مدة بين نهائيين لمنتخب في التاريخ.

• الدنمارك خامس فريق يفوز في 3 مباريات ويخسر مثلها في ذات النسخة من بطولة كبرى بعد يوغوسلافيا في كأس العالم 1962 والنمسا في كأس العالم 1978 وبلغاريا في كأس العالم 1994 وإنكلترا في كأس العالم 2018.

• تأهلت إنكلترا لنهائي بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخها بعد 37 مباراة في البطولة دون أن تتأهل قبل ذلك.

• فازت إنكلترا في مباراة في بطولة أوروبا بالأدوار الإقصائية بعد تأخرها بالنتيجة للمرة الأولى في تاريخها، وهي المرة الأولى في بطولة كبرى منذ فوزها 3-2 على الكاميرون في كأس العالم 1990.

• هذه سابع مباراة في يورو 2020 تتجه للأشواط الإضافية، فقط في كأس العالم 1990و2014 اتجهت هاتان البطولتان للأشواط الإضافية أكثر (8).

• هدف ميكيل دامسغارد الافتتاحي أول هدف يسجل من ضربة حرة مباشرة في يورو 2020، وذلك من خلال المحاولة الـ37 في البطولة.

• هدف سايمون كيير الذاتي هو أول هدف ذاتي تستفيد منه إنكلترا في تاريخ بطولة أوروبا، والثالث لها في بطولة كبرى (ضد تشيكوسلوفاكيا والباراغواي في 1982 و2006).

• سايمون كيير أول دانماركي يسجل هدفاً ذاتياً في بطولة أوروبا وهو الهدف الذاتي الـ11 في بطولة أوروبا 2020، أكثر بهدفين من جميع النسخ السابقة مجتمعة (9).

• بات هاري كاين أفضل هداف إنكليزي في البطولات الكبرى، متساوياً مع غاري لينكير بـ10 أهداف.

• أصبح جاك غريليش ثالث لاعب إنكليزي يدخل كبديل ويتم تبديله في مباراة بالبطولات الكبرى، بعد جيمي ريدناب ضد اسكتلندا في يورو 1996 وآرون لينون ضد البرتغال في كأس العالم 2006.

• سجل جوردان بيكفورد رقماً قياسياً بتحطيمه رقم جوردان بانكس (720) والذي سجله بين مايو ويوليو 1966، ليحقق بيكفورد 725 دقيقة بشباك نظيفة.

• بعمر 19 عاماً و305 يوماً، أصبح باكايو ساكا أصغر لاعب إنكليزي يشارك أساسياً في نصف نهائي بطولة كبرى.