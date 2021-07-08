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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

مباراة إنكلترا والدنمارك بالأرقام

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أبرز وأهم أرقام المباراة المثيرة التي جمعت بين المنتخبين الإنكليزي والدنماركي في ويمبلي والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض وتأهلهم إلى نهائي بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى.

Reuters

إنكلترا تُقصي الدنمارك في طريقها لنهائي يورو 2020

•    تأهلت إنكلترا لنهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1966، بعد 55 عاماً، وهي أطول مدة بين نهائيين لمنتخب في التاريخ.

•    الدنمارك خامس فريق يفوز في 3 مباريات ويخسر مثلها في ذات النسخة من بطولة كبرى بعد يوغوسلافيا في كأس العالم 1962 والنمسا في كأس العالم 1978 وبلغاريا في كأس العالم 1994 وإنكلترا في كأس العالم 2018.

•    تأهلت إنكلترا لنهائي بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخها بعد 37 مباراة في البطولة دون أن تتأهل قبل ذلك.

•    فازت إنكلترا في مباراة في بطولة أوروبا بالأدوار الإقصائية بعد تأخرها بالنتيجة للمرة الأولى في تاريخها، وهي المرة الأولى في بطولة كبرى منذ فوزها 3-2 على الكاميرون في كأس العالم 1990.

•    هذه سابع مباراة في يورو 2020 تتجه للأشواط الإضافية، فقط في كأس العالم 1990و2014 اتجهت هاتان البطولتان للأشواط الإضافية أكثر (8).

•    هدف ميكيل دامسغارد الافتتاحي أول هدف يسجل من ضربة حرة مباشرة في يورو 2020، وذلك من خلال المحاولة الـ37 في البطولة.

•    هدف سايمون كيير الذاتي هو أول هدف ذاتي تستفيد منه إنكلترا في تاريخ بطولة أوروبا، والثالث لها في بطولة كبرى (ضد تشيكوسلوفاكيا والباراغواي في 1982 و2006).

•    سايمون كيير أول دانماركي يسجل هدفاً ذاتياً في بطولة أوروبا وهو الهدف الذاتي الـ11 في بطولة أوروبا 2020، أكثر بهدفين من جميع النسخ السابقة مجتمعة (9).

•    بات هاري كاين أفضل هداف إنكليزي في البطولات الكبرى، متساوياً مع غاري لينكير بـ10 أهداف.

•    أصبح جاك غريليش ثالث لاعب إنكليزي يدخل كبديل ويتم تبديله في مباراة بالبطولات الكبرى، بعد جيمي ريدناب ضد اسكتلندا في يورو 1996 وآرون لينون ضد البرتغال في كأس العالم 2006.

•    سجل جوردان بيكفورد رقماً قياسياً بتحطيمه رقم جوردان بانكس (720) والذي سجله بين مايو ويوليو 1966، ليحقق بيكفورد 725 دقيقة بشباك نظيفة.

•    بعمر 19 عاماً و305 يوماً، أصبح باكايو ساكا أصغر لاعب إنكليزي يشارك أساسياً في نصف نهائي بطولة كبرى.

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