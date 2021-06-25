مارتينيز: "لا توجد خطة خاصة للحد من خطورة كريستيانو رونالدو"

وقال مارتينيز إن البرتغال لديها أسلحة متعددة لكن بلجيكا تتطلع لخوض التحدي في إشبيلية بعد غد الأحد.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي "بالتأكيد يجب أن ندافع بقوة لكن عندما تضع خطة ضد لاعب محدّد قد تتعرّض للأذى من لاعبين آخرين".

وأضاف "بالطبع كريستيانو رونالدو من اللاعبين الذين يمكنهم اختيار الوقت المناسب والتمريرة المناسبة والموقع المناسب ويجب توخّي الحذر دائما ونعرف جميعا أنه من أفضل لاعبي العالم. لكننا يجب أن ندافع أمام 10 لاعبين آخرين وبالنظر إلى طريقة لعب البرتغال تتمتع بكثير من المهارات وبسرعات كبيرة ويجب أن نلعب بصلابة وندافع بشكل جماعي".

وأضاف "يمكن معرفة أسباب نجاح الفريق وأسباب فوزه ببطولة أوروبا ودوري الأمم إذ يتمتع بعقلية رائعة ويعرف كيف يلعب المباريات الكبرى".

وبينما امتدح مارتينيز البرتغال يصرّ أيضا على أن الوقت حان لفوز بلجيكا ببطولة كبرى.

وتابع "نتحلى بثقة كاملة وبحماس تام ونتطلع الآن لإظهار حجم تطوّرنا واستمتاعنا بهذه المناسبة وعندما نستمتع باللعب نقدّم أفضل أداء".

وتملك بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي للمنتخبات تشكيلة خالية من الإصابات وتتوقع التأقلم مع الأجواء الحارة في مدينة إشبيلية الإسبانية وحالة الملعب المتواضعة.

وواصل المدرب الإسباني "أبلغوني بأنهم يعملون جاهدين على أن يكون الملعب في أفضل حالة عند خوض المباراة".