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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

كييزا - رامسي ...زميلان في يوفي وخصمان في "يورو 2020"

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يعتبر فيديريكو كييزا مهاجم إيطاليا نفسه من أكبر المعجبين بزميله في يوفنتوس وصديقه آرون رامسي، لكنه لم يتبادل أطراف الحديث كثيراً مع اللاعب الويلزي قبل مواجتهما في بطولة أوروبا لكرة القدم في روما يوم الأحد.

AFP

لعب رامسي دوراً كبيراً في فوز ويلز 2-0 على تركيا يوم الأربعاء، في انتصار وضع فريق المدرب روبرت بيدج في موقف جيد للتأهل لدور الستة عشر.  

وتتصدر إيطاليا حالياً المجموعة الأولى بعد فوزين متتاليين بنتيجة واحدة 3-0 على تركيا وسويسرا.  

وقال كييزا إن منتخب إيطاليا سيحسب ألف حساب لرامسي في الأولمبيكو.  

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "تملك ويلز لاعبين ممتازين أخطرهم غاريث بايل. رامسي أيضاً لاعب غير عادي ويتمتع بالذكاء. استمتعت بمشاهدته في التدريبات وخلال المباريات العام الماضي".  

وتابع "نحن أصدقاء وتربطنا علاقة طيبة لكننا لم نتبادل الرسائل النصية مؤخراً".  

ولم تخسر إيطاليا في 29 مباراة متتالية في كل المسابقات منذ الهزيمة 1-0 أمام البرتغال في سبتمبر أيلول 2018. وإذا تجنبت الخسارة أمام ويلز فانها ستعادل أطول سجل لها في المباريات المتتالية دون هزيمة والبالغ 30 مباراة والذي سجلته بين 1935 و1939.  

منتخب إيطاليا يورو 2020 آرون رامسي فيديريكو كييزا
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