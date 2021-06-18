كييزا - رامسي ...زميلان في يوفي وخصمان في "يورو 2020"

لعب رامسي دوراً كبيراً في فوز ويلز 2-0 على تركيا يوم الأربعاء، في انتصار وضع فريق المدرب روبرت بيدج في موقف جيد للتأهل لدور الستة عشر.

وتتصدر إيطاليا حالياً المجموعة الأولى بعد فوزين متتاليين بنتيجة واحدة 3-0 على تركيا وسويسرا.

وقال كييزا إن منتخب إيطاليا سيحسب ألف حساب لرامسي في الأولمبيكو.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "تملك ويلز لاعبين ممتازين أخطرهم غاريث بايل. رامسي أيضاً لاعب غير عادي ويتمتع بالذكاء. استمتعت بمشاهدته في التدريبات وخلال المباريات العام الماضي".

وتابع "نحن أصدقاء وتربطنا علاقة طيبة لكننا لم نتبادل الرسائل النصية مؤخراً".

ولم تخسر إيطاليا في 29 مباراة متتالية في كل المسابقات منذ الهزيمة 1-0 أمام البرتغال في سبتمبر أيلول 2018. وإذا تجنبت الخسارة أمام ويلز فانها ستعادل أطول سجل لها في المباريات المتتالية دون هزيمة والبالغ 30 مباراة والذي سجلته بين 1935 و1939.