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كريم بنزيمة قد يعود إلى منتخب فرنسا (تقارير)

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بعد أن كانت عودته شبه مستحيلة إلى منتخب فرنسا، يعود اسم كريم بنزيمة لتصدر الصحف وسط ازدياد آمال مشاركته في يورو 2020.

AFP

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الثلاثاء عن احتمال عودة كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني إلى قائمة منتخب فرنسا المشاركة في يورو 2020.

وذكرت ليكيب أنّ مدرب المنتخب ديشان يفكر في استدعاء كريم بنزيمة مجدداً وطي الخلاف القائم عقب اتهامات صاحب الأصول الجزائرية بابتزاز مواطنه فالبوينا.

وتعد عودة بنزيمة في حال حدوثها إضافة كبيرة لقائمة أبطال العالم نظراً للمستوى الكبير الذي يقدمه مهاجم ريال مدريد هذا الموسم.

واستمر غياب بنزيمة عن منتخب فرنسا لقرابة ست سنوات وقد حرم لأسباب "غير رياضية" من المشاركة مع الديوك في بطولة العالم الماضية التي نالت فيها بلاده اللقب.


 

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