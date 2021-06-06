كرواتيا للاقتداء بمشوار مونديالي خارق

يغيب عن التشكيلة الكرواتية المهاجم ماريو ماندجوكيتش ولاعب الوسط إيفان راكيتيتش، اللذان ساهما بوصول كرواتيا اللافت في المونديال.

لكن بعمر الخامسة والثلاثين، يبقى قلب الفريق لوكا مودريتش حاضرا، برغم خوضه 48 مباراة مع فريقه ريال مدريد الإسباني في الموسم المنصرم. وإلى مودريتش، أفضل لاعب في العالم سابقا، يعوّل "الكروات" على خبرة إيفان بيريشيتش صاحب التسديدات الصاروخية.

يعيش منتخب كرواتيا فترة انتقالية، وذلك بعد مشوارين مخيبين في دوري الأمم الأوروبية، لكن الفريق المكنى "فاترني" يحتفظ بمفاجآت كثيرة حتى الأدوار النهائية.

تمتد جذور كرة القدم الكرواتية إلى منتخب يوغوسلافيا السابق الذي وصفه الأسطورة بيليه بـ"برازيل أوروبا"، ومنها تخرج عاطفة ملتهبة للعبة الأكثر شعبية في العالم.

في باكورة مشاركاتها في مونديال فرنسا 1998، حلّت كرواتيا ثالثة مع هداف ريال مدريد الإسباني السابق دافور شوكر، صانع ألعاب ميلان الايطالي زفونيمير بوبان والفنان روبرت بروزينيتسكي والجناح السريع روبرت يارني.

تأسس منتخب كرواتيا الحديث عام 1991، قبل قليل من تفتت يوغوسلافيا، لكنه صدم الجميع عندما أقصى ألمانيا بثلاثية في ربع نهائي 1998 قبل أن يسقط بصعوبة أمام فرنسا صاحبة الأرض، فحل ثالثا على حساب هولندا، لكنه خيب الآمال في الدور الأول من نسختي 2002 و2006.

بعد فترة المدرب ميروسلاف بلاجيفيتش الذهبية، تراجعت كرواتيا في عهد المدربين ميركو يوزيتش وأوتو باريتش، أوّل مدرب مولود خارج البلقان، لكنها عرفت نهضة مع زلاتكو كرانيتسار وسلافن بيليتش وزلاتكو داليتش.

تشارك كرواتيا في النهائيات القارية للمرة الخامسة تواليا والسادسة في تاريخها. وتبقى أبرز نتيجة لها الدور ربع النهائي عامي 1996 و2008، فيما ودعت النسخة الأخيرة من دور الـ16.

وتضم تشكيلة المدرب زلاتكو داليتش مزيجاً من المساهمين بوصافة مونديال روسيا 2018 ولاعبين واعدين.

وقال داليتش خلال تقديمه التشكيلة في مؤتمر صحافي في زغرب "نتائجنا الأخيرة لم تكن الأفضل لكني متفائل كبير ... هدفنا الأول هو تجاوز دور المجموعات".

وفي دور المجموعات، أوقعتها القرعة في مجموعة تضم إنكلترا واسكتلندا وتشيكيا.

وحذّر داليتش سابقا من أن مواجهة الإنكليز ستكون أصعب مباراة في المجموعة "لأنهم يتمتعون بمستوى جيد ونلعب في ويمبلي".

وقال داليتش "سنواجه منافسين أقوياء وبالتالي تنظرنا مباريات صعبة، لكنني أثق في قدراتنا. نظهر مستوانا الحقيقي عندما نكون في موقف صعب".