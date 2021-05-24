كانو خارج قائمة المنتخب الويلزي في يورو 2020

وأحرز روبسون-كانو هدفين فقط لفريقه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم وهبط فريقه للدرجة الأدنى بعد احتلاله المركز 19 وقبل الأخير.

وكان روبسون-كانو (32 عاماً) لاعباً أساسياً مع منتخب ويلز في بطولة أوروبا الماضية في 2016 وأحرز هدفاً رائعاً في شباك بلجيكا في دور الثمانية.

وعاد روبسون-كانو عن قرار اعتزال اللعب على المستوى الدولي في العام الماضي.

وسيغيب عن معسكر المنتخب الويلزي أيضاً لاعب وسط مانشستر يونايتد دانييل جيمس بسبب خوض فريقه المباراة النهائية للدوري الأوروبي في مواجهة فياريال الإسباني الأربعاء المقبل.

وسيعلن المدرب المؤقت بيج التشكيلة النهائية للفريق والتي ستضم 26 لاعباً في اليوم التالي.

وستنافس ويلز في المجموعة الأولى مع إيطاليا وتركيا وسويسرا وستبدأ مسيرتها في البطولة بمواجهة الأخيرة يوم 12 حزيران/يونيو المقبل.

وفي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية خسرت ويلز في قبل النهائي أمام البرتغال.