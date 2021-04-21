كأس أوروبا 2020: استبعاد مدينة بلباو من استضافة المباريات

وانتقدت اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم أربع مباريات في هذه المدينة الباسكية على ملعب "سان ماميس"، الخطوة "الأحادية" من قبل الاتحاد القاري وطالبته بتعويضات مقابل الأموال التي صرفتها على تنظيم هذا الحدث.

وكانت بلباو إحدى 12 مدينة اختارها "يويفا" لتنظيم بعض مباريات كأس أوروبا المقررة من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين بعد أن تأجلت من العام الماضي، لكن الشروط الصحية التي فرضتها السلطات الصحية في إقليم الباسك من أجل ضمان حضور الجماهير جعل الاتحاد القاري يتراجع عن قراره في منح بلباو شرف الاستضافة.