فيراتي وسنسي ضمن لائحة إيطاليا لليورو

وأعلن مانشيني عن تشكيلته منتصف ليل الثلاثاء مع انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد القاري (اليويفا) للمدربين لتقديم تشكيلاتهم للبطولة المؤجلة من الصيف الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكانت هناك مفاجأة بضم مهاجم ساسوولو الشاب جاكومو راسبادوري (21 عامًا) الذي لم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول في مسيرته.

وسيشكل اللاعب اضافة الى مركز رأس الحربة إلى جانب تشيرو ايموبيلي هداف لاتسيو وأندريا بيلوتي مهاجم تورينو.

وتعرّض فيراتي (28 عامًا) إلى إصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في مطلع أيار/مايو وأنهت موسمه معه، وأعلن ناديه غيابه لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع ما قد يحرمه من المشاركة في دور المجموعات. فيما تعرض سنسي لإصابة عضلية في الفخذ في المرحلة الأخيرة من الموسم مع إنتر بطل ايطاليا.

وضمت القائمة مدافعَي يوفنتوس المخضرمين جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي، فيما فضّل مانشيني مدافع أتالانتا رافايل تولوي على نظيره في روما جانلوكا مانشيني. كما استبعد جناح نابولي ماتيو بوليتانو ولاعب وسط أتالانتا ماتيو بيسينا بعدما أبقاهما في التشكيلة ما قبل الأخيرة الاحد الفائت.

وهنا القائمة النهائية من 26 لاعبًا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

خط الدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون (تشيلسي الانكليزي)، أليساندرو فلورنتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي الانكليزي)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ستيفانو سنسي (إنتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي) وجاكومو راسبادوري (ساسوولو).



