فرانك دي بور يستقيل من تدريب هولندا

وكان مراسل beIN SPORTS قد أكد أن إدارة الاتحاد الهولندي لكرة القدم عقدت اجتماعاً لتقييم مشاركة المنتخب في بطولة أمم أوروبا 2020.

وكانت هولندا قد سيطرت على قمة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة عقب التغلب على أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين والنمسا بثنائية نظيفة ثم مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد قبل وداع البطولة بشكل مفاجئ من ثاني أدوارها.وتولى دي بور تدريب المنتخب الهولندي

في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر من العام الماضي 2020، وقاد منتخب الطواحين في 15 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 3 وسجل الفريق تحت إدارته 31 هدفاً ودخل مرماه 15.

