غياب إبراهيموفيتش عن اليورو بسبب الإصابة

وكان مهاجم ميلان الإيطالي البالغ من العمر (39 عاماً) تعرض لإصابة في ركبته اليسرى في لقاء القمة ضد يوفنتوس (3-0) الأحد الماضي، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وقال المدرب ياني أندرسون في بيان "تحدثت مع زلاتان إبراهيموفيتش وللأسف أبلغني ان الإصابة ستمنعه من المشاركة في كأس أوروبا الصيف المقبل".

تابع "بالطبع هذا خبر محزن، خصوصاً لزلاتان، لكن أيضاً بالنسبة لنا".



وبعد غياب دام نحو خمس سنوات بسبب اعتزاله اللعب دولياً، عاد إبرا للمنتخب السويدي في آذار/ مارس الماضي، وخاض مباراتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، ضد جورجيا وكوسوفو.

وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لابراهيموفيتش في نهاية المباراة المذكورة ضد يوفي وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلاً بفوز "روسونيري" الكبير على "السيدة العجوز".

وقد أظهرت فحوص الخبراء الطبيين السبت حاجته "لعلاج واقٍ لمدة ستة أسابيع.

وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 حزيران/يونيو المقبل ضد إسبانيا في إشبيلية، قبل أن تلعب ضد سلوفاكيا وبولندا في دور المجموعات.

وأمام المدربين حتى 1 حزيران/يونيو لتقديم لوائحهم من 26 لاعباً لكل منتخب. بعد هذه المهلة، بمقدورهم تبديل أي لاعب بحال اصابته وتعرضه لمرض شديد قبل المباراة الأولى

وكان زلاتان تعرّض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة عندما كان يدافع عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في المباراة ضد أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي في شباط/فبراير 2017 غاب على أثرها حوالي 9 أشهر عن الملاعب.