غريليش يرد على كين بعد خسارة إنكلترا

وانتهت مباراة إيطاليا وإنكلترا بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي لتقول ركلات الترجيح كلمتها وتنتصر إيطاليا (3-2).

وأضاع لإنكلترا كل من راشفورد وسانشو وساكا الأمر الذي جعل هاري كين يخرج عن صمته ويتهم زميليه ستيرلينغ وغريليش بالتهرب من مسؤولية الركلة الخامسة التي نفذها ساكا (19 عاماً).

وقال كين: "إذا كنت ستيرلينغ أو غريليش، فلا تستطيع الجلوس هناك، وجعل طفل صغير يصعد أمامك لتنفيذ ركلة ترجيح".

وأنكر غريليش في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت الاتهامات الموجهة له قائلاً: "أنا قلت إنني أريد تنفيذ واحدة، المدرب اتخذ العديد من القرارات الصائبة في البطولة كما فعل في النهائي".

مؤكداُ أنّه لن يسمح للناس بالقول إنه لم يكن يريد تنفيذ ركلة جزاء لأن ذلك ليس صحيحاً.