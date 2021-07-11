عشرة أرقام تهمك قبل مباراة إنكلترا وإيطاليا

وتشير الأرقام إلى أفضلية نسبية للمنتخب الإيطالي الذي سيواجه نظيره الإنكليزي على أرض ملعب ويمبلي في لقاء منتظر، إلا أنّ بعض التفاصيل الصغيرة قد تتحكم بمثل هذا النوع من المباريات.

ونضع أمامكم أبرز الأرقام من نهائي يورو 2020: