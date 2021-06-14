طبيب الدانمارك يكشف المزيد من التفاصيل عن حالة إريكسن

وقال مارتن سكوتس في حديث مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الايطالية الاثنين "تحدثنا هذا الصباح (الأحد). كان يمزح ومعنوياته جيدة، رأيته بخير".

وتابع "نريد أن نعرف جميعًا ما الذي حصل، حتى هو. يستمرّ الأطباء في القيام باختبارات دقيقة ومفصّلة".

وأكد طبيب منتخب الدانمارك مارتن بوزين الأحد أن لاعب خط الوسط (29 عامًا) عانى من سكتة قلبية قائلاً "لقد فقدناه، وقمنا بإنعاش القلب".

وتابع "كم كنا قريبين؟ لا أعرف. لقد أعدناه بعد صدمة كهربائية واحدة. لذا كان الأمر سريعًا".

وسقط إريكسن المتوج مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن السبت. وشكل زملاؤه دائرة حوله لحمايته من الكاميرات بعد تدخل فريق الإسعاف طبي محاولاً إنعاشه.

وبعد نحو 15 دقيقة من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم اخراج اللاعب على حمالة، برفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدانمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق.

وقال وكيله إن "الرسائل وصلت من كل أنحاء العالم. تأثر كثيرًا بتلك التي وصلت من إنتر، ليس فقط من زملائه بل ايضًا المشجعين".

وأردف "نصف الكوكب تواصل معنا، الجميع قلق...الآن عليه فقط أن يرتاح. زوجته وعائلته معه".

وأكد سكوتس أن إريكسن سيبقى تحت المراقبة في المستشفى حتى الثلاثاء أقله، مضيفًا "لكنه يريد بأي طريقة أن يدعم زملاءه في المباراة ضد بلجيكا" الخميس في ثاني مباريات الدانمارك في البطولة القارية.