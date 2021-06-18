سوزا يعرف ما ينتظره أمام إسبانيا لكنه يأمل الخروج بنتيجة إيجابية

وأخفقت بولندا في تحسين سجلها المخيب في مبارياتها الافتتاحية في البطولات الكبرى يوم الاثنين الماضي بعد خسارتها 2-1 أمام سلوفاكيا وتحتاج الآن إلى الخروج بنقطة على الأقل أمام إسبانيا ليكون لديها أي فرصة للتأهل لدور خروج المغلوب.

وقال سوزا للصحفيين اليوم الجمعة "نرغب في التركيز للخروج بشيء أمام إسبانيا ليس فقط من خلال الهجمات المرتدة بل أيضا بصناعة الفرص من خلال الاستحواذ على الكرة. بالطبع لن نستحوذ على الكرة مثل إسبانيا لأن المنافس يجيد

هذا الأمر منذ أكثر من عشر سنوات بينما بدأنا للتو في اتباع هذا الأسلوب لكن بوسعنا أن نفعلها".

وقال سوزا، الذي تولى تدريب بولندا في كانون الثاني/ يناير، إنه يركز على تغيير عقلية لاعبيه.

وأضاف "نحتاج إلى اللعب بإيجابية من الناحية الهجومية وبتصميم وشراسة أكبر".