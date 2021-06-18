English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

سوزا يعرف ما ينتظره أمام إسبانيا لكنه يأمل الخروج بنتيجة إيجابية

من قبل

يعلم باولو سوزا مدرب بولندا تماماً أن فريقه سيستحوذ على الكرة بشكل أقل من إسبانيا في مواجهتهما بالمجموعة الخامسة لـ "يورو 2020" غداً السبت لكنه يسعى مع ذلك للخروج بشيء جيد أمام ملوك الاستحواذ بقيادة المدرب لويس إنريكي.

AFP

وأخفقت بولندا في تحسين سجلها المخيب في مبارياتها الافتتاحية في البطولات الكبرى يوم الاثنين الماضي بعد خسارتها 2-1 أمام سلوفاكيا وتحتاج الآن إلى الخروج بنقطة على الأقل أمام إسبانيا ليكون لديها أي فرصة للتأهل لدور خروج المغلوب.  

وقال سوزا للصحفيين اليوم الجمعة "نرغب في التركيز للخروج بشيء أمام إسبانيا ليس فقط من خلال الهجمات المرتدة بل أيضا بصناعة الفرص من خلال الاستحواذ على الكرة.  بالطبع لن نستحوذ على الكرة مثل إسبانيا لأن المنافس يجيد
 هذا الأمر منذ أكثر من عشر سنوات بينما بدأنا للتو في اتباع هذا الأسلوب لكن بوسعنا أن نفعلها".  

وقال سوزا، الذي تولى تدريب بولندا في كانون الثاني/ يناير، إنه يركز على تغيير عقلية لاعبيه.  

وأضاف "نحتاج إلى اللعب بإيجابية من الناحية الهجومية وبتصميم وشراسة أكبر".  

يورو 2020 منتخب بولندا باولو سوزا
السابق الأهداف تغيب عن ديربي بريطانيا
اقرأ
الأهداف تغيب عن ديربي بريطانيا بين إنكلترا واسكتلندا
التالي ريس جيمس: نقطة تعادل مخيبة ولك
اقرأ
ريس جيمس: نقطة تعادل مخيبة ولكن المهم أننا لم نخسر

آخر الأحداث

>