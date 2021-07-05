English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

سبيناتسولا خضع لعملية جراحية ناجحة

من قبل

اللاعب الدولي الإيطالي خضع الاثنين لعملية جراحية ناجحة عقب تعرضه لقطع في رباط وتر أخيل في بطولة أمم أوروبا.

Reuters

خضع مدافع روما ومنتخب إيطاليا ليوناردو سبيناتسولا الإثنين لعملية جراحية ناجحة عقب تعرضه لقطع في رباط وتر أخيل كاحله الأيسر خلال الفوز على بلجيكا 2-1 في ربع نهائي اليورو، ليبدأ العد التنازلي لعودته إلى الملاعب.

وكتب المدافع البالغ من العمر 28 عامًا على إنستغرام مع صورة تظهره على سرير في المستشفى: "عملية جراحية ناجحة تمامًا. أشكر الجميع على اهتمامهم بي. بدأ العد التنازلي، أراكم قريبًا".

وقال روما في بيان إن اللاعب خضع لعملية جراحية من قبل متخصص في هذا النوع من الإصابات في فنلندا بحضور رئيس القطاع الطبي للنادي.

وأضاف أنه "وضع غرزا في وتر أخيل في ساقه اليسرى".

                  
                  
 

منتخب إيطاليا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا ليوناردو سبيناتسولا
السابق ساوثغيت: "ساكا سيكون جاهزاً أم
اقرأ
ساوثغيت: "ساكا سيكون جاهزاً أمام الدنمارك"
التالي الدنمارك تستهل استعداداتها لمو
اقرأ
الدنمارك تستهل استعداداتها لمواجهة إنكلترا

آخر الأحداث

>