سبيناتسولا خضع لعملية جراحية ناجحة

خضع مدافع روما ومنتخب إيطاليا ليوناردو سبيناتسولا الإثنين لعملية جراحية ناجحة عقب تعرضه لقطع في رباط وتر أخيل كاحله الأيسر خلال الفوز على بلجيكا 2-1 في ربع نهائي اليورو، ليبدأ العد التنازلي لعودته إلى الملاعب.

وكتب المدافع البالغ من العمر 28 عامًا على إنستغرام مع صورة تظهره على سرير في المستشفى: "عملية جراحية ناجحة تمامًا. أشكر الجميع على اهتمامهم بي. بدأ العد التنازلي، أراكم قريبًا".

وقال روما في بيان إن اللاعب خضع لعملية جراحية من قبل متخصص في هذا النوع من الإصابات في فنلندا بحضور رئيس القطاع الطبي للنادي.

وأضاف أنه "وضع غرزا في وتر أخيل في ساقه اليسرى".





