ساوثغيت يختار بديل أرنولد في تشكيلة إنكلترا



خاض وايت (23 عامًا) مباراته الدولية الأولى في الفوز على النمسا وديًا (1-صفر) الأسبوع الماضي، وقدم اداءً مميزًا في الانتصار على رومانيا بالنتيجة ذاتها الأحد.



وبات ألكسندر-أرنولد ظهير ليفربول خارج تشكيلة الأسود الثلاثة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ضد النمسا، وكان صرّح ساوثغيت أنه لن يختار البديل إلا لما بعد مواجهة رومانيا.



وجاء في بيان صادر على موقع الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم: "بعد أن خاض مباراته الدولية الأولى مع إنكلترا ضد النمسا الأربعاء الفائت، أثار وايت الإعجاب أكثر فأكثر بعد أن خاض المباراة كاملة ضد رومانيا".



قدّم وايت موسمًا رائعًا مع برايتون في مشاركته الاولى في الدوري الممتاز وحاز على جائزة أفضل لاعب في الفريق مع نهايته، بعد أن كان عنصرًا أساسيًا في قيادة ليدز يونايتد إلى دوري النخبة عندما لعب في صفوفه على سبيل الإعارة موسم 2019-2020.



نال وايت شرف الاستدعاء إلى البطولة القارية على حساب العديد من اللاعبين أبرزهم قائد ساوثهامبتون جيمس وورد-براوز ومدافع إيفرتون بن غودفري اللذين بدآ أساسيَين ضد رومانيا، وجيسي لينغارد وأولي واتكنز اللذين دخلا بديلين.

