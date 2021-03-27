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بطولة أمم أوروبا

ساوثغيت: "هندرسون يسابق الزمن للحاق ببطولة أوروبا"

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قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا اليوم السبت إن لاعب الوسط جوردان هندرسون يسابق الزمن للحاق ببطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام، حيث يواصل قائد ليفربول تعافيه من إصابة في الفخذ.

Reuters

وخضع هندرسون لجراحة في فخذه الشهر الماضي عقب إصابته خلال خسارة ليفربول 2-صفر أمام منافسه المحلي إيفرتون في قمة مرسيسايد في 20 فبراير/شباط الماضي، وكان من المتوقع أن يغيب خمسة أسابيع على الأقل.  

لكن اللاعب البالغ عمره 30 عاما قد يغيب مدة أطول، مما يثير الشكوك حول مدى جاهزيته للمشاركة في بطولة أوروبا التي ستبدأ في يونيو/حزيران المقبل.  

وقال ساوثغيت "نعلم أنه سيقترب من نهاية الموسم وسيتعين علينا فقط متابعة سير الأمور. ندرك أنه مع أي إصابة من هذا النوع يوجد وقت محدد للتعافي، لكن يمكن أن يحدث أي شيء. فيما يتعلق بالوعود، يمكننا القول فقط إن هندرسون نفسه متفائل للغاية بشأن الجراحة وما أبلغه به الأطباء بشأن ما هو ممكن لحالته".  

وخاض هندرسون 58 مباراة دولية مع إنكلترا وكان عنصرا بارزا في تشكيلة ساوثغيت التي وصلت قبل نهائي كأس العالم 2018.  

              
 

منتخب إنكلترا بطولة أمم أوروبا غاريث ساوثغيت جوردان هندرسون
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